Cuba.- Vox forzará un debate en el Congreso sobre la "tiranía comunista" de Cuba y la necesidad de un régimen democrático

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Vox quiere que el Congreso fuerce al Gobierno a liderar en el seno de la Unión Europea una serie de acciones diplomáticas que tengan el objetivo de acabar con la "tiranía comunista" de Cuba e instaurar un régumen democrático.



Así lo defiende en una proposición no de ley que ha registrado para su debate en el Pleno del Congreso coincidiendo con las protestas ciudadanas surgidas en Cuba desde el pasado lunes. El debate, sin embargo, no tendra lugar antes del mes de septiembre.



La iniciativa de Vox pide la instauración de un sistema plenamente democrático "que garantice las libertades y derechos fundamentales del pueblo cubano" y quiere que el Gobierno "asuma sus responsabilidades históricas" con el pueblo cubano y actúe de puente entre Europa e Iberoamérica.



Vox denuncia que el régimen cubano "restringe seriamente" la participación política de la oposición, "persistiendo la ausencia de condiciones que garanticen la independencia judicial, especialmente en relación con los casos de activistas y disidentes".



Además, recuerda que el Parlamento Europeo ya aprobó el pasado mes de junio una resolución sobre la situación de derechos humanos y la situación política en Cuba que denunca la vulneración de "libertades fundamentales" en la isla.



"Los estrechos vínculos históricos, sociales y culturales que unen a España y Cuba son indiscutibles y debe ser nuestra Nación la que encabece el respaldo de Europa a estas protestas contra la miseria y la deshumanización del pueblo cubano", sostiene Vox.



Esta misma semana Vox registró otra proposición no de ley para condenar y denunciar "la represión de las protestas pacíficas, la limitación de la libertad de expresión y la vulneración de los derechos humanos por parte del régimen comunista de Cuba", para su discusión en la comisión de Asuntos Exteriores.