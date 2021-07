Cuba.- VÍDEO: Belarra evita posicionarse sobre si Cuba es una dictadura y dice que el país vive una "situación excepcional"

16-07-2021 La presidenta de Navarra, María Chivite (i), y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la firma de convenio por el que la Comunidad foral recibirá fondos europeos para la ejecución de proyectos en materia de servicios sociales. POLITICA ESPAÑA EUROPA NAVARRA EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS



PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha manifestado este viernes que "el país de Cuba vive una situación excepcional" y ha reivindicado que se levante el embargo económico sobre la isla.



En rueda de prensa tras la firma de un convenio en Pamplona, Belarra ha evitado posicionarse sobre si Cuba es una dictadura y ha señalado que "en el Gobierno estamos de acuerdo en cuál sería la manera de ayudar al pueblo de Cuba, que es levantando el embargo económico; así lo hemos solicitado y ha recibido además un acuerdo de los grupos muy mayoritario muchas veces en el Congreso de los Diputados".



La ministra ha añadido que "lo hemos hecho también en el marco de Naciones Unidas, hasta 148 países han pedido en la última Asamblea General que se levante el embargo económico sobre Cuba para resolver una situación que todos compartimos que es absolutamente excepcional y no se puede medir por los parámetros europeos".



Preguntada sobre si considera que Cuba tiene o no una dictadura, ha indicado que "el país de Cuba vive una situación absolutamente excepcional, y si de verdad nos preocupa el pueblo cubano, y tengo serias dudas de que a algunas de las personas que están haciendo manifestaciones tan exaltadas les preocupe verdaderamente cómo viven los cubanos y las cubanas, se tiene que poder levantar ese embargo para que un país que ha generado dos vacunas que funcionan pero no dispone de las jeringuillas, fíjese si es excepcional la situación, -pueda administrar dichas vacunas-".



Ha insistido la ministra en que se levante el embargo sobre Cuba y pueda "volver a retomar la senda de las reformas que todos compartimos que se tienen que producir".



Preguntada por este mismo asunto, la presidenta del Gobierno, María Chivite, ha respondido que se remite "al posicionamiento de la ministra".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/585974/1/belarra-dice-cuba-vive-situacion-excepcional



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06