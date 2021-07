Cambio climático trae consigo mortíferas inundaciones en Europa

(Bloomberg) -- Las fuertes lluvias e inundaciones están causando estragos en Europa central, con más de 100 muertos en Alemania y decenas de personas desaparecidas tras el colapso de casas y la destrucción de carreteras y puentes. Las apocalípticas escenas evidencian los peligros de un clima más extremo provocado por el cambio climático, incluso para algunas de las economías más avanzadas del mundo.

La devastación golpeó la misma semana en que los líderes de la Unión Europea propusieron el paquete de medidas climáticas más ambicioso jamás intentado por una economía importante. Si bien Alemania fue la más afectada, las fuertes lluvias del miércoles por la noche y hasta el jueves inundaron también partes de Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica.

“La ciencia nos dice que con el cambio climático veremos cada vez más fenómenos meteorológicos extremos que duran más tiempo”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el viernes en una conferencia de prensa en Dublín. “Es la intensidad y la duración de estos eventos con los que la ciencia nos dice que se trata de una clara indicación del cambio climático y que esto es algo en lo que realmente es urgente actuar”.

Aunque se necesita tiempo para realizar el análisis y determinar cómo se relaciona exactamente un evento meteorológico específico con el cambio climático, los científicos han demostrado que a medida que disminuye el contraste de temperatura entre el ecuador y los polos, debido al calentamiento en el Ártico, la corriente en chorro se debilita y hace que se doble e inmovilice grandes sistemas de alta y baja presión sobre América del Norte, Europa y Asia. Bajo estos máximos, las temperaturas a menudo se disparan, mientras que las lluvias persistentes caen donde los mínimos están arraigados. Además, a medida que la Tierra se calienta, la atmósfera tiende a contener más agua, lo que significa que cualquier tormenta puede volverse más intensa.

En algunas partes del este de Alemania y el noroeste de Francia, la cantidad de lluvia que generalmente cae en un espacio de dos meses cayó en solo doce horas, dijo Frederic Nathan, pronosticador de Meteo-France. “El calentamiento global tiende a traer precipitaciones más extremas”, indicó. “Desde principios de junio, hemos visto cinco o seis frentes fríos, lo cual es algo bastante raro para esta época del año”.

En Bélgica, las aguas todavía están subiendo aguas abajo en el río Mosa que fluye hacia los Países Bajos. La provincia sureña de Limburgo fue la más afectada en los Países Bajos, mientras qye miles de personas que vivían allí se vieron obligadas a dejar sus hogares y cerrar los negocios.

Liset Meddens, directora de la organización sin fines de lucro Fossielvrij NL que creció en Limburgo, dijo que a medida que el planeta se calienta, la gente debe estar preparada para más desastres naturales. “El agua, el calor, el fuego, la sequía, nos va a afectar a todos y a los que se encuentran en las posiciones más vulnerables”, dijo. “Los Gobiernos y las instituciones financieras deben dejar de financiar la industria de los combustibles fósiles”.

Algunas regiones del oeste de Alemania batieron récords diarios de precipitación que se remontan a siete décadas. La estación meteorológica de Kall-Sistig en Renania del Norte-Westfalia registró 144,8 milímetros de lluvia durante un período de 24 horas, rompiendo el récord anterior de 82,7 mm, establecido en 1947. “Puedes imaginar que este tipo de cosas sucedan en Asia, pero no aquí”, dijo Edgar Gillessen a la BBC.

Las inundaciones son las últimas de una serie de fenómenos meteorológicos extremos que se han presentado este verano, que ya ha visto olas de calor extremo desde el noroeste del Pacífico de EE.UU. hasta Escandinavia, e incendios forestales en Siberia.

“Esto no es normal, es una crisis climática”, dijo Tonny Nowshin, líder del equipo alemán en la organización sin fines de lucro 350.org. “Ahora estamos experimentando los impactos aquí en Europa, después de que los hemos visto perturbando a las comunidades y arruinando los medios de vida en todo el mundo, desde las inundaciones en Indonesia hasta incendios forestales en América del Norte”.

