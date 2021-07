Biden dice que redes sociales "están matando gente" con desinformación sobre covid-19

Biden dice que redes sociales "están matando gente" con desinformación sobre covid-19Washington, 16 Jul 2021 (AFP) - Las plataformas de redes sociales donde circula desinformación sobre la pandemia y las vacunas "están matando gente", afirmó el viernes el presidente estadounidense, Joe Biden. Consultado por periodistas sobre cuál era su mensaje a grupos como Facebook en relación con la desinformación sobre covid-19, el presidente señaló: "Están matando gente"."La única pandemia que tenemos está entre los que no están vacunados. Están matando gente", dijo antes de partir de la Casa Blanca en helicóptero.El gobierno de Biden ha endurecido drásticamente su tono esta semana contra los grandes grupos tecnológicos, pidiéndoles que luchen más contra la información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus."Hay alrededor de 12 personas que están produciendo el 65% de la información errónea contra las vacunas en las plataformas de redes sociales. Todas permanecen activas en Facebook, a pesar de que algunas han sido incluso vetadas en otras plataformas" propiedad de Facebook, dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sin dar nombres."Facebook necesita ser más rápido para eliminar mensajes peligrosos y que rompen las reglas, los mensajes que rompen sus reglas a menudo persisten durante días. Es demasiado tiempo. La información viaja demasiado rápido", agregó.El grupo de Mark Zuckerberg se defendió afirmando haber retirado ya "más de 18 millones de piezas de desinformación sobre el covid" y "distribuido a más de 2.000 millones de personas información confiable sobre el covid-19 y las vacunas".Estados Unidos está trabajando para relanzar la vacunación anticovid, en particular ante la rápida propagación de la variante delta. Según las autoridades sanitarias, el aumento actual en los contagios y muertes por covid-19 en todo el país está afectando casi exclusivamente a las personas que permanecen sin vacunar. "Hay un mensaje claro que está llegando: esto se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados", dijo el viernes a periodistas la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.Muchos de los que se niegan a inocularse, a pesar de la facilidad de disponibilidad de dosis en todo Estados Unidos, han dicho que no confían en las vacunas. El escepticismo está siendo alimentado tanto por publicaciones falsas difundidas por activistas contra las vacunas en las redes sociales, como por políticos republicanos que afirman que las vacunas son parte de los intentos de control del gobierno.sms-aue-ad/gm