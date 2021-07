Avanza investigación sobre asesinato del presidente haitiano

Actualiza con declaraciones de Joe Biden, autoridades colombianas e investigadores del FBI ///Puerto Príncipe, 16 Jul 2021 (AFP) - El asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise por un comando armado el 7 de julio fue planeado desde la vecina República Dominicana, según el jefe de policía haitiana, quien también anunció la detención del jefe de guardaespaldas y otros tres miembros de la seguridad del fallecido mandatario.Estos avances anunciados el miércoles por la noche por el director general de la policía haitiana, Léon Charles, solo responden parcialmente a las numerosas preguntas que continúan surgiendo sobre los autores del ataque contra Moise, un presidente ampliamente criticado por su deriva autoritaria mientras las crisis de Haití se profundizó. El pequeño país caribeño está al borde del caos.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que el envío de tropas estadounidenses a Haití no está "en la agenda" por ahora.También el jueves, investigadores de la policía federal estadounidense (FBI), que presta apoyo técnico a la investigación, fueron vistos saliendo de la residencia de Moise, llevándose un ordenador, según un fotógrafo de la AFP presente en el lugar.La aparente facilidad con la que los atacantes lograron asesinar al jefe de Estado haitiano de 53 años en plena noche, mientras sus guardaespaldas resultaron ilesos, sigue despertando sospechas sobre un plan interno. Moise fue alcanzado por una docena de balas, con aparente falta de reacción de los agentes encargados de velar por su seguridad. - Foto viralizada - Como parte de la investigación realizada por la Inspección General de la Policía de Haití, el jefe de seguridad de Jovenel Moise, Dimitri Hérard, y otros tres oficiales fueron detenidos y 24 oficiales son investigados, detalló Charles. Sin embargo, Hérard, convocado el miércoles por la fiscalía de Puerto Príncipe, no se presentó, como tampoco lo hizo el comisario de división Jean Laguel Civil, otro oficial de seguridad del presidente. La investigación también parecía avanzar en el aspecto internacional del caso, que involucra a varios países, en particular Estados Unidos y Colombia. La policía haitiana anunció el arresto de unas 21 personas, incluidos 18 colombianos y 3 haitianos (dos de ellos también con nacionalidad estadounidense). Otros tres colombianos murieron. En una foto que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver a dos de los sospechosos detenidos y al exsenador Joel John Joseph, objeto de una orden de captura, participando codo con codo en una reunión.Según Charles, las personas en la foto estaban planeando en República Dominicana el asesinato del presidente Moise."Estaban reunidos en un hotel de Santo Domingo. Alrededor de la mesa están los autores intelectuales, un grupo de reclutamiento técnico y un grupo de recaudación de fondos", dijo a la prensa."Algunas de las personas en la foto ya fueron detenidas. Es el caso del doctor Christian Emmanuel Sanon, (y de) James Solages. Este último había coordinado con la firma de seguridad venezolana CTU, con sede en Miami", agregó.En la foto está el titular de esa firma, Antonio Emmanuel Intriago Valera, quien entró varias veces a Haití para planear el asesinato. También está en la foto el titular de la empresa Worldwide Capital Lending Group, Walter Veintemilla, indicó Charles."Estamos en proceso de investigar a esta empresa que habría recaudado fondos para financiar la ejecución del acto criminal", explicó Charles."Había un grupo de cuatro (mercenarios) que ya estaban en el país. Los demás ingresaron el 6 de junio. Pasaron por República Dominicana", indicó. - Viuda agradecida - "Son exsoldados de las fuerzas especiales de Colombia. Son expertos, criminales. Esta es una operación bien planificada", afirmó el jefe policial.El jueves, el Pentágono confirmó que algunos de estos colombianos se habían beneficiado de las sesiones de entrenamiento ofrecidas por el ejército de Estados Unidos, mientras estaban alistados en las fuerzas colombianas. De su lado, los mercenarios colombianos detenidos por el magnicidio dijeron haber sido contratados para capturar a Moise y entregarlo a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), dijo la policía colombiana que no descarta que hayan sido engañados.El plan, según la versión de estos mercenarios, era "organizar la detención del presidente y ponerlo a disposición, según dicen (...), de la DEA", dijo el jueves el general Jorge Vargas, jefe de la policía colombiana.Por su parte, la viuda del presidente asesinado, herida en el ataque y evacuada a Florida, agradeció a las personas que la atendieron.Martine Moise tuiteó dos fotos de ella en su cama de hospital."Gracias al equipo de ángeles de la guarda que me han ayudado en este terrible momento", escribió en inglés. str-seb/cjc/mls/yo/mr -------------------------------------------------------------