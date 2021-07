Argentina, Reino Unido y el CICR firman acuerdo para buscar tumba en Malvinas

El canciller de Argentina, Felipe Solá. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

Buenos Aires, 15 jul (EFE).- Argentina, el Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suscribieron este jueves un instrumento para avanzar en la búsqueda de una tumba de guerra en Caleta Trullo, en las Islas Malvinas, que puede contener restos de soldados argentinos, informó la cancillería del país suramericano.

El instrumento fue suscrito por el embajador argentino ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Federico Villegas, su par británico, Simon Manley, y el vicepresidente del CICR, Giles Carbonier.

Argentina y Reino Unido se enfrentaron en una guerra por la soberanía de las islas en 1982, cuando tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago, que está bajo control británico desde 1833.

En el conflicto, que terminó con la rendición de Argentina en junio de ese mismo año, se estima que murieron 255 británicos, 3 isleños y 649 argentinos.

La firma de estos instrumentos anunciada hoy complementa al Segundo Plan de Proyecto Humanitario que fue suscrito el 18 de marzo pasado, recuerda la Cancillería, cuando los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido acordaron que el CICR llevara a cabo la identificación de los restos de combatientes argentinos no identificados sepultados en una tumba denominada C.1.10.

En tanto, afirma que la posibilidad de encontrar una tumba temporaria en Caleta Trullo, donde en 1982 se había montado un hospital de campaña, fue informada por el Reino Unido en mayo de este año.

Las nuevas tareas forenses constituyen la segunda parte del Plan de Proyecto Humanitario que condujo a la exhumación de los restos de 122 soldados argentinos en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, entre 2017 y 2018.

Luego de cotejar las muestras de ADN con las de los familiares, se logró identificar a 115 de ellos.

Los soldados habían sido sepultados bajo la lápida "soldado argentino solo conocido por Dios".

Ese plan fue el primer proyecto forense con un mandato específico encomendado por los dos Estados y permitió constatar que los soldados habían sido enterrados con respeto y dignidad, según relataron posteriormente médicos forenses que participaron en las tareas.

"El Gobierno argentino reafirma una vez más el compromiso de continuar trabajando bilateralmente con la intermediación del CICR para avanzar en esta nueva tarea, la cual se espera llevar a cabo durante el mes de agosto próximo en ocasión de las tareas en el terreno en el marco del PPH2 referidas a la tumba C 1 10", afirma el comunicado de Cancillería.

En marzo de 2013 se celebró un plebiscito, no reconocido por el Gobierno argentino, en el que la población de Malvinas decidió por amplia mayoría mantener su vínculo con el Reino Unido.