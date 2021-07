AMP.- Esuatini.- El rey de Esuatini nombra un nuevo primer ministro en medio de las protestas prodemocráticas en el país

El primer ministro anuncia una ampliación del toque de queda, que extenderá desde las 20.00 a las 5.00 horas



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El rey de Esuatini, Mswati III, ha anunciado este viernes el nombramiento de Cleopas Dlamini como nuevo primer ministro, en el marco de un foro abierto convocado tras las últimas protestas prodemocráticas en el país, que se ha celebrado en medio de una nueva jornada de movilizaciones.



"Su majestad, el rey Mswati III, ha nombrado al ex director ejecutivo del Fondo de Pensiones y Servicios Públicos Cleopas Sipho Dlamini como nuevo primer ministro del Reino de Esuatini", ha señalado el Gobierno suazi a través de un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter.



Dlamini reemplazará así a Themba Masuku, quien se encontraba en funciones y una figura especialmente criticada junto al rey por la represión de las protestas, que han dejado al menos 40 muertos, según ha denunciado la oposición, si bien las autoridades no han facilitado por ahora un balance oficial de víctimas.



El monarca ha comparecido ante la prensa en el marco de esta ronda de consultas populares, conocido como 'sibaya' y en el que pueden participar todos los suazis, momento en el que ha argumentado que ha atrasado su comparecencia debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Mswati III, que ha comparecido en público por primera vez desde el inicio de las protestas, ha acusado además a los opositores de estar bajo el efecto de las drogas, mientras que las fuerzas de seguridad han empleado gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes en Manzini, según ha informado el diario local 'Swazi News'.



Las protestas arrancaron el 20 de junio, cuando cientos de personas salieron a las calles para pedir que el primer ministro sea elegido democráticamente y no nombrado directamente por el rey y reclamar a Mswati III --que rige el país como una monarquía absoluta-- que ceda parte de sus competencias.



Las movilizaciones derivaron en disturbios el 28 de junio después de que Masuku --quien ha rechazado las especulaciones sobre la salida del país del monarca-- suspendiera el proceso de entrega de peticiones al Palacio Real. Durante dichas protestas se incendiaron varios comercios en Matsapha, supuestamente propiedad del rey.



Precisamente Masuku, en una de sus últimas acciones en el cargo, ha anunciado una extensión del toque de queda decretado el pasado 30 de junio, aunque se reduce.



En este sentido, y frente al toque de queda que imperaba por el momento, que se extendía desde las 18.00 y las 5.00 horas (hora local), a partir del sábado 17 de julio será desde las 20.00 a las 5.00 horas.



Además, en un comunicado compartido en la cuenta del Gobierno del país, Masuku ha indicado que los comercios podrán permanecer a partir de ahora abiertos hasta las 17.00 horas.



Esuatini, un país de cerca de 1,3 millones de habitantes conocido como Suazilandia hasta 2018, ha estado regido como una monarquía absoluta por Mswati III desde 1986. El monarca controla el Parlamento y nombra a los ministros, lo que ha generado críticas por su monopolio del poder.