Afganistán/Suecia.- Suecia suspende las deportaciones a Afganistán tras los avances territoriales de los talibán

MADRD, 16 (EUROPA PRESS)



La Agencia Migratoria de Suecia ha anunciado este viernes una suspensión de las deportaciones a Afganistán debido "a la rápida expansión de los talibán", lo que afectará a unas 7.000 personas que actualmente tiene orden de deportación en el país.



En un comunicado emitido por la agencia, las autoridades han destacado que "la ya difícil situación de seguridad en Afganistán ha cambiado rápidamente en los últimos meses", a lo que se suma que "la información sobre la situación actual en el país es difícil de evaluar".



En este sentido, la evaluación ha concluido que "la situación es grave pero que varía dentro y entre las diferentes provincias".



En este contexto de expansión de los talibán, que siguen ampliando su control territorial en el país, se ha decidido introducir una moratoria sobre la aplicación de estas deportaciones, ha indicado el director legal de la Junta de Migración sueca, Carl Bexelius.



A partir de ahora, la agencia "continuará analizando el desarrollo de los eventos con mucho cuidado para ver si la autoridad eventualmente necesita hacer cambios en la gestión legal o tomar otras medidas", por lo que por el momento no hay un plazo establecido para la duración de esta moratoria.



Según las cifras de las autoridades, hay unas 7.000 personas en Suecia sobre las que pesa una orden de deportación.



Suecia no es el primer país en tomar esta decisión en vista del territorio ganado por los talibán en las últimas semanas, ya que Finlandia también ha decidido suspender temporalmente la deportación, y precisamente el Gobierno afgano solicitó la semana pasada a los países europeos que suspendan inmediatamente el proceso de repatriación de los migrantes afganos por la inseguridad reinante.



Dada la situación, el Gobierno afgano "considera preocupante el regreso de los refugiados afganos de los países de acogida a Afganistán y no considera que la situación actual en el país sea adecuada para el regreso de los refugiados afganos desde el extranjero", por lo que ha solicitado la suspensión durante "unos tres meses".