Venezuela.- Maduro pedirá a España la extradición de Leopoldo López

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha indicado este miércoles que pedirá al Gobierno de España la extradición del dirigente opositor venezolano Leopoldo López.



Maduro ha anuncia que ha dado instrucciones al ministro de Exteriores del país caribeño, Jorge Arreaza, para solicitar este procedimiento ya que "el Gobierno de España no puede ser cómplice del terrorismo y la violencia contra el pueblo venezolano".



"Le he dicho a Arreaza que se comunique con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y le muestre todas las pruebas contra Leopoldo López, principal instigador de un golpe de Estado, violencia terrorista y de delincuentes".



"Vamos a solicitar la extradición y vamos a afincarnos para que el Gobierno de España respete el Derecho Internacional", ha dicho en una transmisión en la cadena Venezolana de Televisión (VTV)."Una cosa es tener diferencias políticas, ideológicas y diplomáticas, y otra que ellos amparen desde Madrid, que se conduzca y financien directamente, acciones de violencia y terrorismo totalmente comprobadas", ha añadido.



El Gobierno de Venezuela ha acusado a los opositores Juan Guaidó, Leopoldo López, entre otros, de estar detrás de recientes ataques de grupos delincuentes en la capital del país caribeño así como ha argumentado para la detención del coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Guevara, que está vinculado "a grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano".



Por su parte, López, en declaraciones concedidas a Europa Press, ha asegurado que "la dictadura" de Nicolás Maduro busca "nuevamente" fracturar a la oposición venezolana, lo que ha sido su "principal estrategia".



"La dictadura ha venido trabajando desde hace tiempo en tener una oposición a su medida", ha recalcado, antes de señalar que el mandatario la quiere "cómplice, sumisa, débil" y que "no ponga en la agenda la necesidad de salir de la dictadura".



López ha denunciado que la oposición venezolana aún no conoce el paradero del coordinador de Voluntad Popular y ha considerado "inverosímil" su "conexión" con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano.



El dirigente opositor ha asegurado que la oposición ha alertado a múltiples actores sobre lo ocurrido, entre los que ha enumerado al Parlamento Europeo, al Alto Comisionado de la UE para Política Exterior y a Ministerios de Exteriores europeos, incluido el de España, además de a Estados Unidos y Canadá.