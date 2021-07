Teatro uruguayo se lanza al audiovisual con una serie de TV

Registro del set de la serie "Temporario", en el escenario del Recinto Cultural, en Montevideo (Uruguay). EFE/Alejandro Prieto

Montevideo, 15 jul (EFE).- Golpeado por el parón de la pandemia, un teatro uruguayo se propuso hacer de tripas corazón y arriesgarlo todo en una aventura innovadora: producir una serie televisiva de ficción con un equipo que alía a dramaturgos con cineastas y su escenario transformado en set de filmación.

Ajena a la debacle sanitaria que llevó a que, desde marzo de 2020, en su interior no se estrenara casi ninguna obra, la entrada del teatro El Galpón permanece intacta mientras, puertas adentro, el escenario está irreconocible.

GANAS, RIESGO Y AVENTURA

El negro de las tablas y el telón integran ahora un impecable apartamento con sala, cocina, dormitorio, baño y balcón rodeado de focos y cables, ya que, como explica a Efe Lila García, secretaria administrativa del histórico teatro, este lunes comenzó allí el rodaje de "Temporario", un proyecto tan innovador como arriesgado.

"Es una aventura que no es cine ni es teatro filmado. Lo que queremos hacer es investigar en un camino que sea la mezcla de la confluencia de esas fuerzas", destaca la actriz y directora teatral.

Es que, como dice García, el proyecto de la serie surgió por el impacto de la pandemia, cuando a la luz de la suspensión de espectáculos el teatro se esforzó por encontrar alternativas que permitieran mantener su trabajo a flote.

"Lo primero que hicimos fue desarrollar una forma de 'streaming' (transmisión en directo). Hubo un período de investigación sobre los elementos técnicos para lograr un 'streaming' de calidad, muy inspirado en lo que se estaba haciendo en muchas partes del mundo", detalla.

Si bien acota que el mundo del audiovisual no resultaba ajeno al equipo, la directiva del teatro apunta que el proceso no fue fácil, ya que, por falta de iniciativa o escasez de recursos, en Uruguay casi no se hacen producciones de ficción nacional para TV.

"Nosotros lo hacemos a mucho riesgo, explotando todas las capacidades que tenemos (...) ha sido todo en base a acuerdos, necesidad de transformación de nuestro sector y solucionar situaciones laborales de salas cerradas, de gente desocupada o en el seguro de desempleo", subraya, y añade que el impulso se dio con "ganas" y "aprendizaje".

FUSIÓN DE ESFUERZOS

Una pieza clave para la producción de "Temporario" fue el aporte de diversos dramaturgos que, devenidos en guionistas, crearon cada capítulo bajo la coordinación de la guionista argentina Esther Feldman, quien tuvo la idea original, y el asesoramiento del gestor cultural José Miguel Onaindia.

Entre ellos destaca el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, quien este año obtuvo reconocimiento internacional con trabajos en España e Italia y que califica la propuesta como "atractiva" e "inteligente" en tiempos en que, acota, "todo el sector teatral está con muchas dificultades no solo para hacer sino para reaccionar".

"Me parece que El Galpón tuvo un reflejo inteligente en decir: 'es un momento en que las actividades escénicas están paralizadas y, sin embargo, el mundo de la industria audiovisual está en auge, a ver si nosotros podemos ayudar en ese pasaje'", opina.

Por otro lado, Calderón, quien eligió para su episodio, que tenía como consigna tratar sobre la muerte, hacer una comedia para "tener otra perspectiva" en un contexto de pandemia, estima que fue desafiante adaptar su trabajo al audiovisual.

En tanto afirma que en realidad escribió "para teatro" sabiendo que su pieza luego sería traducida a guion de televisión con la ayuda del cineasta y director artístico de la serie Guillermo Casanova, el dramaturgo dice que una diferencia central es que no hay "800 ojos mirando", sino una cámara en la que se concentra todo.

Asimismo, como también asumirá la dirección de un episodio, el uruguayo explica en qué dista la preparación en un rodaje de la de una obra teatral.

"Nosotros siempre ensayamos, hacemos que fluya porque cuando empieza una obra no termina hasta la hora, hora y media o dos horas. Acá el ritmo se construye después con la edición; entonces sobre todo hay que entrenar la capacidad para durante muchas tomas sostener el mismo estado, la misma actuación", recalca.

PROYECTAR A FUTURO

A lo que señala que el teatro independiente "siempre se reinventa" y encuentra la salida de las situaciones que le agobian, como sucedió con los integrantes de El Galpón durante la última dictadura (1973-1985), García confía en la recuperación del sector.

Con los ojos puestos en el estreno de la serie, que se emitirá en el Canal 10 uruguayo, la secretaria dice que le gustaría que iniciativas como esta se repliquen en otras instituciones del país e incluso en otros de la región.

A su vez, espera que el proyecto invite a reflexionar "sobre la necesidad" de la producción audiovisual local "por un tema identitario y de desarrollo cultural".

Alejandro Prieto