Talibanes y funcionarios de provincia de Afganistán acuerdan un alto el fuego

Dirigentes locales y talibanes acordaron este jueves un alto el fuego en la provincia occidental afgana de Badghis, cuya capital Qala-i-Naw lleva varios días siendo atacada por los insurgentes que están desplegando una amplia ofensiva en el país.

"El alto el fuego entre las fuerzas afganas y los talibanes entró en vigor hacia las diez de la mañana de hoy (jueves), y fue negociado por los líderes tradicionales", afirmó a la AFP el gobernador provincial, Hessamuddin Shams, quien añadió que la tregua no tenía un tiempo específico.

Los talibanes han atacado Qala-i-Naw varias veces desde el 7 de julio, tratándose de la primera capital provincial asediada desde el comienzo de su ofensiva total contra las fuerzas afganas, a principios de mayo. En todas las ocasiones fueron rechazados tras intensos combates.

Horas antes de anunciarse el acuerdo, un responsable gubernamental había explicado que los talibanes habían propuesto un alto el fuego de tres meses a cambio de la liberación de 7.000 de sus militantes presos en cárceles afganas.

"Es una exigencia muy grande", señaló por su parte Nader Nadery, portavoz de la delegación gubernamental en las conversaciones de paz iniciadas en septiembre en Doha, capital de Catar, actualmente en punto muerto.

Nadery, que posteriormente dijo que no se había hecho ninguna propuesta en firme, indicó que el año pasado se liberaron 5.000 presos talibanes para iniciar las negociaciones de Doha y que a posteriori "la violencia no solamente no cesó, sino que por el contrario, aumentó"

En los últimos meses los talibanes han tomado vastas áreas rurales del territorio afgano, en una ofensiva en paralelo a la retirada de las tropas extranjeras, iniciada a principios de mayo y que se prevé termine a fines de agosto.

Privadas del crucial apoyo estadounidense --en especial aéreo-- las fuerzas afganas ofrecen muy poca resistencia y controlan solamente las capitales provinciales y las principales carreteras.

- Turba incontrolable -

Los insurgentes han tomado en particular el control de puestos fronterizos afganos clave, con Irán, Turkmenistán, Tayikistán y, desde el miércoles, con Pakistán, vía de acceso al océano para Afganistán.

Los talibanes "tomaron el control del puesto fronterizo Spin Boldak", señaló desde Islamabad el portavoz de ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Zahid Hafeez Chaudhri.

"El mercado se encuentra cerrado y los comerciantes temen que la situación empeore", indicó a la AFP Mohamad Rasul, habitante de Spin Boldak, ubicada a unos 30 km de la frontera.

En el puesto fronterizo de Weish, la bandera blanca de los talibanes flameaba este jueves del lado afgano, tras reemplazar a la afgana el día anterior, señaló un periodista de la AFP desde la parte paquistaní de la frontera.

Este paso conduce hacia la provincia paquistaní de Baluchistán (suroeste), donde residen parte de los líderes talibanes, concretamente en Quetta.

También conecta Afganistán con la ruta que lleva hasta el gran puerto paquistaní de Karachi, a orillas del Mar Arábigo.

Del lado paquistaní, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a centenares de personas que intentaban cruzar la frontera.

"Una turba incontrolable de unas 400 personas intentó cruzar la frontera a la fuerza. Lanzaron pedradas, lo que nos obligó a utilizar gases lacrimógenos", indicó un funcionario de seguridad paquistaní, quien solicitó el anonimato.

Además, comentó, unas 1.500 personas están concentradas en el lado paquistaní de la frontera, esperando desde el miércoles para franquearla hacia Afganistán.

"Tuvimos que cargar con porras, porque la gente se volvía incontrolable", confirmó otro funcionario fronterizo, también bajo condición del anonimato.

Un alto funcionario del gobierno paquistaní en Chaman, Jumadad Khan, indicó que actualmente la situación está "bajo control".

Una fuente taliban señaló a la AFP que alrededor de un centenar de personas se encontraba en el lado afgano de la frontera, esperando para poder ingresar a Pakistán.

"Estamos en conversaciones con las autoridades paquistaníes. Una reunión formal para reabrir la frontera está programada para hoy y, si tenemos suerte, se hará en uno o dos días", afirmó.

bur-jds/fox/axn/age/dbh/mb