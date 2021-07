"Supermán" López va recobrando las buenas sensaciones

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson/POOL/Archivo

Luz Ardiden (Francia), 15 jul (EFE).- Miguel Ángel "Supermán" López (Movistar), volvió a tener un día complicado en la segunda etapa pirenaica del Tour de Francia, pero el colombiano aseguró en meta que poco a poco va recobrando las buenas sensaciones".

Muy alejado de la general, en el puesto 35 a 1.48.32 horas del líder, el ciclista de Pesca, Boyacá, de 27 años, estuvo involucrado en las caídas de la primera semana de Tour, que le condenaron a olvidarse de la general y ejercer de gregario de Enric Mas, jefe de filas del Movistar.

"Estoy tratando de recuperarme, es un año muy difícil, pero poco a poco voy dando la vuelta al cuerpo y me encuentro cada día mejor. Vamos a ver más adelante, antes no tenía buenas sensaciones, pero espero terminar bien el Tour, descansar y afrontar las otras carreras con nuevas ilusiones".

Sobre el dominio del esloveno Tadej Pogacar en el Tour, López no tienes dudas sobre la superioridad del esloveno.

"Pogacar ha vuelto a ganar, está claro que es el dominador del Tour, el patrón, no hay más que ver las diferencias. Esta etapa era para él. Es lo que hay".