Santiago Segura reitera su inocencia y deja claro que no está metido en ningún negocio ilegal con José Luis Moreno

04-07-2021 Santiago Segura EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Tras la detención de José Luis Moreno por los presuntos delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueamiento de capitales y falsedad documental, el nombre de otra persona muy popular en nuestro país ha salido vinculado a la trama liderada por el productor. Nos referimos a Santiago Segura, al que en los últimos días se ha acusado de poner a disposición del ventrílocuo su productora, "Amiguetes Entertainment", a modo de empresa pantalla para conseguir un contrato con TVE porque la del creador de 'Macario' no tenía suficiente caché.



Unas graves acusaciones que, enfadado y sin dar crédito, Santiago ha desmentido ante nuestros micrófonos, defendiendo su inocencia y anunciando que interpondrá medidas legales contra aquellos que afirmen que ha cometido algún tipo de ilegalidad.



- CHANCE: Hola Santiago buenas noches. Última hora sobre el caso de José Luis Moreno. Se habla de que en su día José Luis Moreno te pagó 500.000 euros.



- SANTIAGO: Yo ya dije en su momento que no era cierto, que era falso, que era inexactas las noticas y que deberían mirarlo. Ahora ya han salido los contratos.



- CH: Sí ya han salido.



- SANTIAGO: Ahí se ve, en los contratos, una coproducción. Es que no sé. Me encantaría daros nuevas noticias que es verano y hay pocas noticias, pero en cinco días he logrado 250.000 espectadores, me gustaría que eso fuera una noticia más alegre que no darle vueltas a una cosa que no hay noticia. Me siento mal e indignado.



- CH: Ante esta situación, han salido estos papeles. Lo de la empresa pantalla.



- SANTIAGO: Exactamente, eso es lo primero en salir. Tu sabes lo que es una empresa pantalla, pues esto no es. Una empresa sería que yo cobro a través de mi empresa cobra otro señor y eso no ha pasado. Está en los contratos.



- CH: Tu estás tranquilo evidentemente.



- SANTIAGO: Estoy tranquilo pero cabreado por eso. Yo nunca he negado eso. Yo no niego mi vinculación con José Luis Moreno, niego mi vinculación con cualquier trama ilegal, ilícita o delictiva de Moreno o de cualquier persona.



- CH: ¿Tu has hablado con él?



- SANTIAGO: No, pero yo he salido en Matrimoniadas, en Aquí no hay quién viva*



- CH: La relación laboral existe.



- SANTIAGO: Sí. Y amistosa, a mí es una persona que siempre me ha tratado bien.



- CH: Pero ahora sale esto.



- SANTIAGO: Pero es exactamente lo mismo, un contrato de coproducción de una serie que al final no se hizo.



- CH: Ese dinero no se recibió.



- SANTIAGO: Yo desde luego no, además en el contrato lo pone. Los que gestionaban el dinero eran los otros. Anda que no pasa muchas veces, te metes en un proyecto y no sale.



- CH: Yo no sé si tú ahí legalmente vas a emprender acciones legales.



- SANTIAGO: Ya lo estamos haciendo, pero decía mi abogado 'los chanchullos de Moreno salpican a Segura'.



- CH: Entendemos que tú tienes que explicar lo que ha pasado.



- SANTIAGO: De aquí a 15 días cuento lo que queráis, me siento en 'Sálvame' o lo que sea. Estábamos cenando y digo debería ir a alguna televisión a hablar pero que me paguen y se lo doy a Aldina que son los niños con cáncer. Ya que habla todo el mundo, hablo yo. Me parece desviar la atención de la película, está en cines la película y mucha gente como está en la playa ni se ha enterado de esta porquería, para mí es una porquería.



- CH: Pero ensucia la imagen tuya.



- SANTIAGO: Tú sabes la de cosas que me han acusado o que me han echado encima. Me hace gracia que tú me estés preguntando y yo parece que me tenga que defender cuando realmente yo no he cometido ningún delito ni he hecho nada ilegal, es impresionante.



- CH: Sobre todo por el tema del honor, la imagen y lo que te pueda perjudicar.



- SANTIAGO: Yo entiendo que me tengáis que preguntar para que diga cualquier cosa pero a mí eso me duele mucho. Yo hablo contigo, pero estoy pensando, tenía que haber ido como esa gente que no responde. Yo soy muy educado.



- CH: Yo te lo agradezco.



- SANTIAGO: Pero al final sale un señor con mascarilla explicando y no tengo nada que explicar. Los abogados irán, intentarán que haya retracto y tal, el retracto saldrá después, calumnia que algo queda. Sabes la impotencia que tiene uno con estas cosas. Impotencia y los medios, de verdad, os entiendo, la noticia es importante, pero hay muchas noticias de verdad, que están pasando de verdad. Todo lo relacionado con Moreno ahora hacer gracia, pero hay cosas con más enjundia.



- CH: Moreno es verdad que sus problemas gordos tiene.



- SANTIAGO: Si tienes que pagar 3 millones para una fianza efectivamente hay algo, pero no sé el qué. Hay un juez para dictaminar. Me dice mi amigo que pase de ti ya, tiene más criterio que yo. No me hace gracia, defenderme tampoco porque no. Los abogados ya están diciendo que esto no es cierto, pero son matices.



- CH: Con José Luis no has hablado.



- SANTIAGO: Últimamente no, básicamente porque creo que tendrá otras cosas que hacer.



- CH: Cambiamos de tema, qué vas a hacer en verano.



- SANTIAGO: Voy a salir de un sitio y voy a mirar antes de salir por si hay gente esperándome para preguntarme. Me hubiera gustado que me preguntaras por la película. Me gustaría darte declaraciones exclusivas y eso, pero no ha pasado nada nuevo, es lo mismo. Hay un contrato de coproducción con José Luis Moreno.



- CH: Como él debía dinero a hacienda era a modo de tapadera.



- SANTIAGO: Yo no soy Montoro, no sé los problemas que tiene cada uno, me llamó José Luis Moreno para una serie para TVE, firmamos solidariamente, pero creía que era la empresa de José Luis Moreno, luego me dicen que esa empresa había cambiado de actividad* yo que sé. Yo soy un 'mindundi' no me pongo a investigar las empresas de la gente, si TVE firma un contrato con una empresa imagino que ellos tienen más interés en saber la actividad que tienen. Me dicen que yo estaba ahí para dar caché al proyecto y es que muchas veces te llaman para eso. Hay una especie de interés por crear noticias de donde no las hay.



- CH: Por eso insistía en tu versión y tu imagen.



- SANTIAGO: No puedo estar constantemente desmintiendo lo mismo. Mi inocencia la tengo tan clarísima, me parece una cosa tan absurda. Me da rabia, cuántas veces voy a tener que decirlo.