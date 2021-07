Rosa Benito contesta a Rocío Carrasco

15-07-2021 ROSA BENITO. MADRID, 15 (CHANCE) Rosa Benito ha estado esta mañana en el programa de 'Ya es mediodía' y ha hablado sin pelos en la lengua de todo lo que se dijo ayer en 'Sálvame Diario'. Como bien sabemos le pusieron a Rocío Carrasco las imágenes en las que la colaboradora había dicho que 'todos debían trabajar', no solamente su sobrina y hacía referencia al daño profesional que le habían hecho a su hija Rosario Mohedano. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



La exmujer de Amador Mohedano ha dejado claro que no se refirió a Rocío Carrasco en ningún momento: "Quiero aclarar que cuando dio que todos tenemos que trabajar, en ningún momento pienso en mi sobrina Rocío, me refiero a gente de ese programa que ahora se dedican al mundo del espectáculo" y aseguraba que hace menos de cuatro años que no se habla de su hija: "No hace cuatro años que dejaron de hablar de ella, hace dos veranos se dijeron barbaridades de ella cuando fue a Chipiona".



También ha querido explicar que cuando habló de cómo tenía que comportarse una madre con sus hijos, lo decía por su hija, no por Carrasco: "Cuando hablo de que mi hija tiene tres hijos, en ningún momento lo digo por ella, lo digo porque como se le ha dado tanto y se le ha hecho tanto daño cuando estábamos trabajando en Benidorm, cuando ella me dio la mano, eran todas las tardes. No una, todas las tardes".



Su defensa a Rosario Mohedano, ha explicado, la hizo porque es su hija y ella también debe trabajar: "Lo hago porque ella tiene tres hijos y tiene derecho a tirar para adelante y hacer lo que ella sabe hacer, que es cantar. Ella de lo más orgullosa que está es de ser sobrina de Rocío Jurado, a pesar de que no le dejen hacer ese camino".



Parece que a Rosa Benito no le ha gustado que malmetieran a Rocío Carrasco en contra de ella: "Yo no lo vi, pero sí lo que le han dicho a ella es calentarla de que lo que hablé lo hice por ella, lo juro por la gloria de su madre que no, no se me pasó ni por la mente" y ha asegurado que su hija siempre ha querido el bien para toda la familia: "Rosario Mohedano siempre ha procurado llevarse bien con toda la familia, pero intenta unir esa parte, ella quiere ser familia, es muy Mohedano, no quiere mal rollo entre la familia y eso sí lo tiene Rosario, es muy buena persona a nivel personal".