Richard Sherman detenido tras protagonizar un incidente de violencia doméstica

En la imagen, el jugador estadounidense Richard Sherman. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Redmond (Washington, EE.UU.), 14 jul (EFE).- El esquinero Richard Sherman, que se encuentra como agente libre, fue detenido por la policía y enfrenta varios cargos, incluido uno por sospecha de violencia doméstica con intento de robo.

El arresto se dio en la residencia de los padres de su esposa en Redmond (Washington), la madrugada del miércoles.

Darrell Lowe, jefe del Departamento de Policía de Redmond, informó en conferencia de prensa que Sherman también enfrenta cargos de sospecha de resistencia al arresto y actitudes maliciosas contra la propiedad privada.

Además, el capitán de la Patrulla del Estado de Washington, Ron Mead, señaló que su departamento también está listo para remitir a Sherman a los fiscales por un posible delito menor por conducir bajo la influencia del alcohol y cargos de atropello y fuga relacionados con un incidente separado.

Sherman sufrió laceraciones menores en la parte inferior de la pierna y el tobillo y fue tratado en un hospital local como resultado del contacto de un perro policía, que se utilizó en su aprehensión, dijo Lowe.

Al menos un agente, que participó en el arresto de Sherman, también recibió heridas leves, de acuerdo a la misma fuente oficial.

El jugador fue registrado a las 6:08 de la mañana, de este miércoles, en la Instalación Correccional del Condado King, en Seattle.

Los registros indican que se le negó la fianza, pero un portavoz del Departamento de Policía de Redmond dijo que es un procedimiento estándar para los sospechosos de violencia doméstica hasta que comparezcan ante un juez.

La audiencia de Sherman ante el juez se llevará mañana, jueves, por la tarde, y en la misma se determinará si hubo una causa probable para un arresto y también establecerá una fianza.

El componente de violencia doméstica del cargo que enfrenta Sherman, que es un delito grave, se debe a su relación con los ocupantes de la residencia.

El cargo de actitudes maliciosas está relacionado con el daño que supuestamente le hizo a la puerta de su casa, explicó Lowe. Nadie en la residencia resultó herido y Sherman no pudo ingresar a la misma.

La policía de Redmond recibió una llamada al 911 aproximadamente a la 1:49 a.m. de uno de los residentes de la casa, en la que al menos cuatro adultos estaban presentes, sin que se haya informado que hubiese menores cuando ocurrió el incidente.

Lowe dijo que la Patrulla del Estado de Washington recibió una llamada al 911 aproximadamente a la 1:26 a.m. PT sobre un conductor posiblemente con problemas y que resultó ser Sherman, quien supuestamente condujo su SUV hacia una zona de construcción cerrada.

La llamada fue realizada por un trabajador en la zona de construcción, dijo Mead, y señaló que "somos muy afortunados de que no haya habido heridos".

La policía respondió y encontró el vehículo, que tenía daños "significativos" en el lado del conductor como resultado del contacto con una barrera de un estacionamiento cercano.

Los agentes revisaron las placas del vehículo y determinaron que estaba registrado a nombre de Sherman.

En sus esfuerzos por encontrarlo, la Patrulla del Estado de Washington, que había sido alertada sobre el incidente, llamó a la policía de Redmond y fue a ese lugar y ayudó en el arresto.

Los agentes y la policía estatal intentaron calmar la situación desarrollando una relación con la estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), informaron las autoridades, que al final no resultó porque intentó huir de la escena y tuvieron que arrestarlo para hacerle posteriormente la prueba de la alcoholemia que resultó positiva.

Mientras, la esposa de Sherman, Ashley Moss, informó al periódico local "The Seattle Times", que nadie de la familia, incluidos sus hijos, habían sufrido ningún tipo de daño físico, y trabajan en su salida de la cárcel porque era una "muy buena persona".

Sherman, de 33 años, completó su tercera temporada con los 49ers de San Francisco en el 2020 después de pasar las primeras siete temporadas de su carrera con los Seahawks de Seattle.

Por su parte, la NFL declaró que "investiga cualquier incidente que involucre a la policía y si hay una violación de la política de conducta personal, el jugador enfrentará a medidas disciplinarias".

Sherman también es vicepresidente del comité ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, que manifestó su apoyo al exjugador estelar de los Seahawks, además de anunciar que ya se habían activado los protocolos de crisis de violencia doméstica.

Mientras tanto la NFL como el sindicato dijeron que seguirían todo el proceso del nuevo caso legal que se había abierto contra un jugador profesional.