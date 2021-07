Rey Felipe.- El rey Felipe VI pide aprender de lo vivido con la pandemia y destaca la importancia de estar unidos y cooperar

15-07-2021 El Rey Felipe VI, interviene durante el acto de homenaje de Estado a las víctimas de la enfermedad por coronavirus y de reconocimiento al personal sanitario, en la plaza de la Armería del Palacio Real, a 15 de julio de 2021, en Madrid (España). El acto, organizado por segundo año consecutivo, se centra en esta ocasión en los trabajadores sanitarios fallecidos por la pandemia y también en las personas mayores, como 'pioneras' de la vacunación. Cuenta con la presencia de 700 invitados, entre los que se encuentran los familiares de 102 sanitarios fallecidos durante la pandemia. El Consejo de Ministros concedió a estos profesionales este martes la Gran Cruz del Mérito Civil y hoy reciben la distinción, a título póstumo, de manos del Rey. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El rey Felipe VI ha destacado este jueves, durante el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus celebrado en el Palacio Real, la necesidad de "mantener viva la memoria de lo sucedido" a causa de la pandemia y "aprender de todo lo vivido", reconociendo la importancia de la "cooperación" y de afrontar los desafíos con "unidad".



"Es responsabilidad de todos, autoridades e instituciones, mantener viva la memoria de lo sucedido; no permitir el olvido. Y esa memoria también se ejerce aprendiendo de todo lo vivido. También es tarea de todos seguir cuidándonos y protegiéndonos para poder dejar atrás cuanto antes estos tiempos tan difíciles. Y en este esfuerzo, nadie puede quedar al margen, nadie debe permanecer indiferente", ha afirmado al recordar que la lucha contra el virus y sus efectos en todos los ámbitos continúa.



El monarca, que ha presidido el acto de este jueves en la Plaza de la Armería junto a la reina Letizia, considera que la pandemia del Covid-19 "ha demostrado de un modo irrevocable lo necesaria que es la cooperación en todos los ámbitos" de la "convivencia" y que, "frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental".



En representación de todos los asistentes al homenaje --al que han acudido las principales autoridades del Estado y líderes políticos--, Felipe VI ha dedicado palabras de consuelo a las familias de todos los fallecidos por el coronavirus.



"España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío han dejado, a las que tanto debemos" y que "nos han hecho ser lo que somos", ha manifestado.



"GRATITUD INFINITA" A LOS SANITARIOS QUE FALLECIERON



Además, ha expresado "profundo respeto, reconocimiento y admiración" hacia el personal sanitario, que, desde el inicio de la crisis, "trabajó sin descanso, con determinación y total entrega tratando de contener una enfermedad para la que, en esos momentos, no se disponía de tratamientos ni vacunas".



Unos sanitarios que hoy en día, según ha indicado, siguen atendiendo a los ciudadanos, "vacunando día y noche" contra el coronavirus. "Sois un referente ético y social, y un motivo de esperanza para todos los ciudadanos", ha asegurado.



En particular, el rey ha transmitido "gratitud infinita" a aquellos profesionales que perdieron su vida "tratando de salvar muchas otras" y que, "con su ejemplo, ya han dejado una huella indeleble" en la historia.



Igualmente, ha reconocido la labor de otros trabajadores que desempeñaron funciones esenciales "en los momentos más duros" de la pandemia y que "antepusieron su deber a su seguridad, actuaron de acuerdo con su conciencia cívica y solidaria y dieron lo mejor de sí mismos".



CONFIANZA Y ESPERANZA EN EL FUTURO



Por otro lado, el jefe del Estado ha afirmado que actualmente hay que "seguir con las precauciones sanitarias" y que "la recuperación depende de todos".



"Pero también debemos tener confianza; una confianza que se basa en los mejores valores que durante esta crisis han emergido en nuestra sociedad --solidaridad, generosidad, entrega--, y que se justifica igualmente en los continuos avances en la investigación científica y médica", ha declarado, celebrando la "esperanza" que representan las vacunas, los nuevos tratamientos y los adelantos en el área de la medicina.