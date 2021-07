Portaltic.-El soporte multidispositivo de WhatsApp llega en acceso anticipado: 4 dispositivos y sin conectar el móvil

MADRID, 15 (Portaltic/EP)



WhatsApp ha lanzado el acceso anticipado a su nueva función de soporte multidispositivo, que permite usar una misma cuenta en hasta cuatro equipos diferentes, de los cuales solo uno podrá ser un móvil, pero no será necesario tener el 'smartphone' conectado a Internet al usarlo.



La aplicación de mensajería ha comenzado a permitir a algunos usuarios de su versión beta el acceso anticipado a la función de soporte multidispositivo, que ya había confirmado a principios de junio el propio Mark Zuckerberg, CEO de Facebook -propietaria de WhatsApp-.



Como ha informado el portal especializado WABetaInfo, la nueva función permite que WhatsApp Web, la app para escritorio y para los dispositivos Portal puedan funcionar sin tener conexión a Internet en el móvil, como era necesario hasta ahora.



No obstante, sí que es necesario disponer de conexión en el móvil en el momento de vincular los dispositivos, ya que de esta manera pueden transferirse los chats y los datos de la cuenta a los otros equipos. Las conversaciones siguen estando escriptadas de extremo a extremo.



Entre los cuatro dispositivos como máximo que se incluyen en el soporte, no obstante, sigue siendo posible vincular solamente un teléfono móvil. La compañía trabaja para incorporar una forma para cerrar sesión en los móviles vinculados.



Entre el resto de funciones, el soporte multidispositivo ya permite realizar llamadas de voz y de vídeo entre los equipos conectados, y solamente es posible escribir o llamar a usuarios que tengan una versión de WhatsApp actualizada.



Por ahora la función se está difundiendo solamente entre los usuarios de las últimas betas de WhatsApp, pero es posible enviar y recibir mensajes con usuarios de la versión estable de la 'app' de mensajería.