Panamá enviará una "nota formal" al Gobierno de EE.UU. por la alerta de viajes al país

En la imagen, la canciller de Panamá, Erika Mouynes. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 14 jul (EFE).- El Gobierno panameño entregará al Departamento de Estados de EE.UU. una "nota formal" expresando por qué considera inapropiado que Panamá haya sido incluido por la Administración de Joe Biden en el grupo de países no recomendados para visitar por los ciudadanos estadounidenses.

La canciller de Panamá, Erika Mouynes, dijo este miércoles que instruyó al embajador panameño en Washington, Juan De Dianous, para que presente la "nota formal" al Departamento de Estado.

En la misiva Panamá expresará "los argumentos por los que no consideramos apropiado un Nivel 4 para Panamá, en las advertencias de viaje que #EEUU hace a sus ciudadanos", explicó Mouynes en un mensaje en Twitter.

Un alerta vigente del Departamento de Estado sitúa a Panamá en el nivel 4 de "no viajar" al país debido a la pandemia de la covid-19 y por la criminalidad en áreas específicas del interior.

"Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido un Aviso de Salud de Viaje de Nivel 4 para Panamá debido a COVID-19, lo que indica un nivel muy alto de COVID-19 en el país", indicó el alerta del Departamento de Estado.

Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes que acumula al menos 417.087 casos confirmados y 6.654 muertes por la enfermedad, vive un repunte de la pandemia, expresado en una tasa de positividad que ha llegado a superar el 10 % en los últimos días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como un parámetro de control de la pandemia una positividad del 5 % o menos.

De acuerdo con la alerta estadounidense, los ciudadanos de ese país no deben viajar debido a la "delincuencia" a partes del Golfo Mosquito y a partes de la región de Darién".

"En partes del Golfo de los Mosquitos y la región de Darién", ocurren "tráfico de drogas y otras actividades ilícitas", añadió el alerta estadounidense.