Ortega Cano se marcha de Madrid y desconecta de todo

15-07-2021 JOSÉ ORTEGA CANO DISFRUTANDO DE LAS CALLES DE CHIPIONA MONTADO EN BICICLETA. MADRID, 15 (CHANCE) José Ortega Cano lleva un año que no se lo desea a nadie. Día sí y día también, su nombre ha sonado con más fuerza que nunca en los medios de comunicación tras la emisión del documental de Rocío Carrasco, en el que se afirmó que no había sido una buena idea la boda entre éste y Rocío Jurado. Unas declaraciones que le hicieron mucho daño al diestro, pero que siempre se mostró con una sonrisa ante las cámaras. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



