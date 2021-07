Oosthuizen, primer líder del Abierto Británico; Rahm pincha

EFE/EPA/NEIL HALL

Redacción deportes, 15 jul (EFE).- El sudafricano Louis Oosthuizen, número 13 del mundo, es el primer líder del Abierto Británico de golf tras entregar este jueves una tarjeta de 64 golpes (6 bajo par) en el Royal St George’s GC (Sandwich, Kent), con la que aventaja en un impacto a los estadounidenses Jordan Spieth y Brian Harman, ambos con -5.

La primera jornada fue gris para el español Jon Rahm, número 2 del mundo, que acabó con 71 (+1).

El sudafricano, que ya conoce lo que es ganar este torneo (2010), demostró el valor de su veteranía e hizo un recorrido impecable. Después de un arranque discreto, con 7 pares seguidos, comenzó a encadenar birdie tras birdie, hasta acabar con 6 en su casillero, sin fallos.

Oosthuizen lucha por sumar el segundo 'grande' en su palmarés después de quedarse este año a las puertas del triunfo en el Abierto estadounidense, en el que se impuso Jon Rahm tras firmar una última jornada brillante (-3) que le sirvió para aventajar en un golpe al sudafricano y alzarse con su primer 'major'.

A un golpe del líder (-5) se sitúan los estadounidenses Jordan Spieth y Brian Harman. Spieth, exnúmero uno del mundo, es otro de los que han saboreado las mieles del triunfo en el Abierto Británico (2017), y, con 27 años, persigue su cuarto 'grande', después de ganar el Abierto estadounidense y el torneo de maestros en 2015.

Spieth hizo 6 birdies, por un bogey en el tercer hoyo de par 3, mientras que Harman, sin ningún 'major' en su leyenda, rubricó 7 birdies y cometió 2 bogeys.

Los dos primeros del ránking mundial, el estadounidense Dustin Johnson (1º) y Jon Rahm (2º), no tuvieron su mejor día, especialmente el español, que no logró vencer al par del campo y completó el circuito en 71 (+1).

Rahm, que además de buscar ganar su segundo 'grande' también intentará recuperar el número uno mundial que cedió el pasado domingo, sufrió en exceso el doble bogey cometido en el hoyo 9, un par 4 cerrado con seis golpes, y al que llegaba en el par tras el bogey cometido en el 5 y rápidamente compensado con un birdie en el 6. Al igual que la semana pasada en Escocia, le volvió a fallar el putt.

El español, tras ese 'pinchazo', no estuvo entonado en la segunda mitad del recorrido, donde firmó para hasta el 18. Ahí, en el último hoyo recuperó su brillantez y se llevó un birdie que, al menos, maquilló un recorrido peor de lo esperado.

Johnson, que tratará de defender su cetro de líder mundial, comenzó con dos birdies en el tercer y quinto hoyos. Sin embargo, dos pinchazos antes de cerrar la primera vuelta empañaron sus dos birdies posteriores y concluyó con dos bajo el par del campo en el grupo de moradores de la décimo octava posición.

El estadounidense Collin Morikawa fue el mejor de los top-5 en esta ronda inaugural y concluyó con 67 (-3) tras registrar 4 birdies y un 'bogey'. Su compatriota Justin Thomas, tercero del ránking mundial, hizo un 72 (+2) en una sesión vespertina marcada por las fuertes rachas de viento.