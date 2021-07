Níger.- La ONU condena la muerte de civiles y militares en un ataque en Níger

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha condenado el ataque ejecutado durante el fin de semana por personas no identificadas en la región nigerina de Tillabéri (suroeste), que se saldó con la muerte de al menos cinco civiles y cuatro militares.



"El secretario general (de la ONU, António Guterres) condena el ataque terrorista ejecutado por personas no identificadas en Tillabéri", ha dicho Florencia Soto Niño, una de las portavoces de Guterres.



Así, ha resaltado que el secretario general del organismo internacional "expresa sus profundas condolencias a las familias enlutadas y desea una pronta recuperación a los heridos" en el ataque, que se saldó además con la muerte de 40 asaltantes, según el balance facilitado por el Gobierno nigerino.



La región del Sahel, y en particular la zona fronteriza entre Malí, Burkina Faso y el oeste de Níger, ha experimentado un grave deterioro de la seguridad como resultado de las acciones de los grupos terroristas que operan en ella, principalmente las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico.



Por otra parte, la región nigerina de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques con relativa frecuencia por parte del grupo yihadista Boko Haram, que opera principalmente en Nigeria, y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).