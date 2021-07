Mary Halvorson y Thumbscrew impresionan en el Jazz de Vitoria

El trio Thumbscrew con su guitarrista, Mary Halvorson, el contrabajista, Michael Formanek y el batería Tomas Fujiwara han cerrado la noche de conciertos en el 44 festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. EFE/ ADRIÁN RUIZ HIERRO

Vitoria, 15 jul (EFE).- Mary Halvorson y su grupo Thumbscrew han impresionado en la segunda jornada de la 44 edición del Festival de Jazz de Vitoria con una serie de recursos jazzísticos, propios de los más grandes músicos del panorama internacional y ha puesto la guinda a una sesión variada, marcada en el arranque por el humor y el flamenco jazz del local Pablo Martín Caminero.

La guitarrista estadounidense junto al baterista Tomas Fujiwara y el legendario contrabajista Michael Formanek ha cerrado en la capital vasca su gira europea tras el confinamiento, y ha puesto toda la carne en el asador para despedirse a lo grande con sus sonidos más particulares, elegantes y reconocibles.

Los seis álbumes publicados en los últimos siete años, hablan muy bien del espíritu incansable de la banda y su capacidad creativa.

Con protagonismo para todos ellos a lo largo de su última muestra continental, han dado cabida al jazz más puro que se ha palpado en los punteos del contrabajo de Formanek, en los solos de batería de Fujiwara y en los paseos por el traste de Mary Halvorson, capaz de transmitir su dulzura con la guitarra enchufada.

La improvisación ha sido una constante entre los tres músicos que han puesto sus dotes al servicio de un auditorio que no ha podido permanecer impasible antes los destellos de un trío de talento exuberante que han dejado con las ganas a los asistentes, que no han dudado en pedir un bis que no ha llegado.

A pesar de todo, las sensaciones han sido únicas gracias al nivel estratosférico que han mostrado cada uno de los integrantes de esta banda que emana brillantez por sus poros y que ha puesto el final a su visita europea por todo lo alto.

En la primera sesión, el vitoriano Pablo Martín Caminero se ha estrenado en el festival de su ciudad con un repertorio muy variado en el que ha pasado por el jazz, el tango y el flamenco con su último disco “Al toque”, después de cinco álbumes.

Su entrada ha sido de lo más íntima con la adaptación jazzística del tema “Nacencia” de Manolo Sanlúcar, donde el arco se ha fusionado con su contrabajo para dar paso al sonido flamenco del cajón del percusionista Paquito González, acompañante de Vicente Amigo, y al piano de Moisés Sánchez.

Los tres han demostrado la cercanía del jazz con el flamenco con grandes temas como “Yo soy gitano”, de Camarón de la Isla; “Querido Metheny”, de Vicente Amigo; o el fandango de Huelva “Al niño Miguel”, de Rafael Riqueño.

El concierto ha estado además aderezado por las intervenciones de Pablo Martín Caminero, arreglista de todos los temas, que ha puesto el toque de humor cada vez que ha cogido el micrófono y se ha mostrado encantado de estar en su ciudad.

El público ha reconocido en todo momento la gran compenetración de los tres intérpretes, que han hecho cumbre con la adaptación de la sección instrumental del “Alcázar de Sevilla”, de Paco de Lucía, que ha marcado varios hitos en este festival.

Incluso les ha dado dado tiempo a hacer un bis para honrar a Gerardo Nuñez, con la rumba “La Habana sin luz” y un apoteósico sólo del contrabajista vasco que ha terminado poniendo pie a su gente en el graderío.

Previamente, al escenario del Teatro Principal se ha subido Gonzalo del Val Trío junto a Benet Palet para interpretar uno de los mejores trabajos jazzísticos del curso pasado.

La tercera jornada la protagonizará la directora y arreglista Kathrine Windfeld, galardonada con el premio Letter One Rising Stars en 2020 y regresará el

pianista Moisés Sánchez tras acompañar este jueves a Pablo Martín Caminero.

En el Teatro se podrá seguir a CMS, un trío formado por Javier Colina (contrabajo), Marc Miralta (batería) y Perico Sambeat (saxo alto).

Javier Domaica