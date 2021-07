Latinoamérica.- El portugués Pedro Calhau expone 'Do inegostável' en el MEIAC de Badajoz

15-07-2021 El artista Pedro Calhau expone desde este jueves y hasta el 30 de octubre la muestra 'Do inegostável' en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC). CULTURA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA JUNTA



El artista Pedro Calhau expone desde este jueves y hasta el 30 de octubre la muestra 'Do inegostável' en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC).



En la inauguración han estado presentes, además del autor, el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán; la directora del Museo, Catalina Pulido, así como por la comisaria de la muestra, Mariana Marín Gaspar, y el director artístico del Centro de Arte e Cultura de la Fundação Eugénio de Almeida de Évora, José Alberto Ferreira.



Esta exposición, que pudo verse hasta el pasado día 4 en el Centro de Arte e Cultura de la Fundação Eugénio de Almeida de Évora, se incluye en el proyecto Campo Abierto/Campo Aberto, una colaboración entre las dos instituciones con el objetivo de promover y dar a conocer el trabajo de artistas originarios de Extremadura y el Alentejo, así como profundizar en la colaboración transfronteriza y el diálogo entre territorios.



En 'Do Inesgotável' se presenta una selección de trabajos de dibujo, pintura, escultura, grabado, fotografía e instalación, texto e imagen y que conforma un sugestivo y representativo repertorio de la obra del artista evorense Pedro Calhau, con el que activa y cuestiona el proceso creativo y que, de forma simultánea, lo une y lo libera, informa la Junta en una nota de prensa.



Para la comisaria, Mariana Marín Gaspar, este proyecto se pensó "como una travesía posible por un conjunto de trabajos que demandan una mirada integral, tanto experimental como crítica, que permita ensayar ideas y trazar coordenadas que incentiven la participación activa del visitante".



Del mismo modo, la investigadora Maria do Mar Fazenda subraya en el catálogo que acompaña a esta exposición que, en ocasiones, "partimos de la premisa de que los artistas comparten formas de leer el mundo y que, en el caso de Pedro Calhau, esta lectura cruza y ensambla formas de hacer mundos, superando las disciplinas y el conocimiento establecidos", al tiempo que afirma que "esta experimentación es fundamental para que (nos) suceda".



En 'Do Inesgotável', es posible reconocer la generosa e insaciable curiosidad que puebla la obra de Pedro Calhau, al tiempo que permite una simplicidad que, no siendo totalmente inocente, es profundamente espontánea e instintiva, afirmándose en la práctica artística como "acto (des)comprometido de expresión y comunicación, necesidad y libertad".



La exposición, producida por la Fundação Eugénio de Almeida y el MEIAC y que cuenta con la colaboración de la Fundação Carmona e Costa, el Museu de Lisboa y Antena 2, podrá visitarse de martes a sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,00 horas (domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas), con entrada libre.



EL ARTISTA



Pedro Calhau (Évora, 1983), y que actualmente vive y trabaja a caballo entre el Alentejo y Lisboa, estudió en la Universidad de Évora para posteriormente continuar en Ar.co-Centro de Comunicação e Arte em Lisboa durante 2006, 2008 y 2010, año en el que ingresa en los estudios de tercer ciclo de enseñanza de Artes Visuales de la Universidad Lusófona y que concluye en 2012.



Desde 2004 expone regularmente, produciendo sobre todo pintura y dibujo. Su trabajo ha tenido una excelente acogida de público y crítica, tanto dentro como fuera de Portugal.



Calhau está presente, entre otras, en las colecciones Ar.co; Fundação Carmona e Costa; PLMJ; Figueiredo Ribeiro; Marin Gaspar; Caixa Geral de Depósitos-Culturgest; Núcleo de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Lisboa; Colecção Modulo; Collecion los Bragales; Collecion CAC Málaga o Luciano Benetton Collection, así como en otras colecciones en Portugal, España y Estados Unidos.



LA COMISARIA



La comisaria de la muestra, Mariana Marín Gaspar, es licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la Universidad Nova de Lisboa, con pasantía curricular en el Centro de Arte Moderna de la Fundação Calouste Gulbenkian.



Marín Gaspar es máster en Comunicación y Artes por la misma facultad, con una disertación sobre los Encuentros de Fotografía de Coimbra. Es doctoranda e investigadora en el Instituto de História da Arte de la FCSH/Nova de Lisboa y becaria con un proyecto de tesis sobre la interacción entre texto e imagen en el arte contemporáneo portugués.



Mariana Marín Gaspar colabora con el Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL) en el contexto del proyecto 'Ágora' (encuentro entre la ciudad y las artes: explorando nuevas urbanidades) y, de forma paralela, participa en un proyecto de desarrollo cultural en el campo de las artes visuales con sede en Alvito, Alentejo GA, Estudos Gerais de Alvito e Inter.Meada, Residências Artísticas.



UNIÓN ENTRE EXTREMADURA Y PORTUGAL



Por su parte, Pérez Urbán ha destacado el papel de la cultura en general y del arte en particular como lazo de unión entre Extremadura y Portugal.



"El intercambio de cultura siempre es enriquecedor y, en este caso, ha permitido profundizar en lo que nos une", ha asegurado hoy jueves durante la inauguración de una exposición en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), en Badajoz.



"Hemos dado pasos muy importantes en la colaboración con Portugal durante este cuarto de siglo", ha afirmado Pérez Urbán, que ha tenido palabras muy cariñosas para la persona de Antonio Franco, quien durante 25 años dirigió el MEIAC.



"Hemos pasado de esa colaboración de corte institucional para llegar a la proximidad, a la escala 1:1, de persona a persona", ha asegurado el responsable cultural, que ha subrayado el salto "cuantitativo y cualitativo", al tiempo que ha recordado que "son las infraestructuras culturales las que catalizan esa creación cultural".



"Tenemos que recuperar la militancia en el arte y en la cultura", en palabras de Pérez Urbán, quien ha abogado por "recuperar la unidad de acción y de territorio y de comunidad como teníamos antes de 1668, cuando no existían las fronteras, puesto que el espacio de la cultura es el que está libre de rayas más allá de aquellas que hacéis los creadores cuando decidís con un trazo comunicar una idea, un pensamiento o una ilusión".