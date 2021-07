La ceremonia de inauguración tendrá menos de 1.000 invitados, según medios

Preparativos en el centro de prensa desde el que se seguiran las competiciones de los Juegos Olímpicos. EFE/EPA/YONHAP

Tokio, 15 jul (EFE).- El número de personas, excluyendo a los deportistas, que asistirán en el Estadio Olímpico de Tokio a la ceremonia de inauguración de Tokio 2020 podrían ser menos de un millar, según explicó una fuente cercana al asunto a la agencia Kyodo.

Ese grupo de personas serían básicamente invitados del tipo VIP y serían los únicos en asistir presencialmente al acto en el estadio, con capacidad para 68.000 personas, según añadió la citada fuente.

El comité organizador señaló que no puede confirmar por el momento el número de invitados que asistirá al evento previsto el próximo día 23 en el coliseo tokiota, a través de un portavoz.

Entre las personas presentes en el estadio estará el emperador de Japón, Naruhito, que declarará inaugurados los Juegos de la XXXII Olimpiada y entre los asistentes invitados se contará la primera dama estadounidense, Jill Biden, tal y como confirmó el martes la Casa Blanca.

Tras vetar la asistencia de público no residente en Japón debido a la pandemia, el pasado 8 de julio el comité organizador decidió también que las pruebas deportivas en Tokio y en las prefecturas colindantes de Kanagawa, Saitama y Chiba, no contarán con ningún tipo de aficionados ante el incremento de casos de COVID-19.

La decisión de vetar la presencia de espectadores en Tokio se tomó poco después de anunciarse la aplicación de un nuevo estado de emergencia sanitaria por coronavirus en la capital, que coincidirá con la celebración de los Juegos.

El nuevo estado de emergencia, bajo el cual se pide a los restaurantes que no sirvan alcohol, estará vigente hasta el 22 de agosto.