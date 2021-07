Italia no ha fallado aún la extradición de Ramírez a Venezuela, según abogado

EFE/ Luis Lidón/Archivo

Roma, 15 jul (EFE).- La Justicia italiana no ha emitido aún ningún fallo para la extradición a Venezuela de Rafael Ramírez, quien fuera director de PDVSA entre 2004 y 2013 y exministro de Petróleo del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), afirmaron hoy sus abogados en Italia en una nota.

Lo que ha habido por el momento, aseguraron en un comunicado, es un el dictamen por parte del fiscal general adjunto de la Corte de Apelaciones de Roma.

"Creemos importante confirmar que, a diferencia de lo informado por la prensa venezolana, Rafael Ramírez no ha sido arrestado y la Corte de Apelaciones de Roma aún no ha adoptado una decisión judicial de extradición", afirmó el estudio legal italiano De Vita, del abogado Roberto De Vita, en un comunicado.

"Por el momento, solo se ha emitido el dictamen del fiscal general adjunto de la Corte de Apelaciones, quien, desconociendo las resoluciones de Naciones Unidas, la Unión Europea y los procedimientos de la Corte Penal Internacional, ha emitido un dictamen favorable sobre la extradición de una víctima política a un país ya condenado por gravísimas violaciones a los derechos humanos", añadió.

El estudio publicó este comunicado después de que el miércoles varias informaciones en Venezuela apuntaran a que Italia había aceptado la petición del país sudamericano.

El pasado año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) anunció que declaró "procedente" solicitar a Italia la extradición de Ramírez, para que sea sometido a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de "peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)".

En enero de 2018, la Fiscalía venezolana había informado de que emitiría una orden de aprehensión contra Ramírez, pese a que entonces no residía en el país y no se tenía certeza sobre su paradero.

Ramírez fue un firme colaborador de Chávez y diseñó la política petrolera venezolana hasta que fue relevado al frente de PDVSA en 2013 por Nicolás Maduro, a quien ha acusado de "traicionar el legado" del fundador de la llamada revolución bolivariana.