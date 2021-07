Irak.- El influyente clérigo chií Muqtada al Sadr anuncia que no se presentará a las parlamentarias en Irak

Dice que no apoyará a ningún partido y pide evitar que Irak caiga en un conflicto como Siria o Afganistán



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El destacado clérigo chií Muqtada al Sadr ha anunciado este jueves que no se presentará a las próximas elecciones parlamentarias y ha destacado que no prestará apoyo a ninguno de los partidos que concurran a las urnas.



"No participaré en las elecciones y anuncio que retiraré mi apoyo a cualquiera que diga que pertenece a nuestro movimiento y sea parte del actual o futuro Gobierno", ha manifestado en un discurso televisado, en el que ha denunciado un "plan diabólico internacional" contra el país, según ha informado la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.



Al Sadr, líder del Movimiento Sadrista, ha hecho un llamamiento a la unidad en el país y ha advertido contra una deriva que pueda arrastrarlo a una situación similar a la de Siria y Afganistán, al tiempo que ha cargado duramente contra la corrupción por parte de las élites políticas y económicas.



"La corrupción y la injusticia en Irak no puede ser ya tolerada", ha reseñado, al tiempo que ha expresado que las elecciones sean "un éxito" y deriven en la llegada de personas adecuadas a los puestos de responsabilidad, tal y como ha informado la agencia iraquí de noticias NINA.



El anuncio de Al Sadr contrasta con la postura que adoptó en 2018, cuando la coalición Sayirún --en la que están su partido, el Partido Comunista, el Partido del Movimiento Joven por el Cambio y el Partido del Progreso y la Reforma--, encabezada por él mismo, se presentó a las elecciones y se hizo con la victoria, sumando un total de 54 escaños.



Asimismo, Al Sadr, que cuenta con una gran influencia en el país, fundó en 2003 el Ejército del Mahdi para responder a la invasión estadounidense del país, una milicia que fue disuelta en 2008, si bien el clérigo anunció recientemente su reactivación.



Al Sadr encabezó además desde 2014 la milicia Saraya al Salam (Brigadas de la Paz), en el marco de la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Este grupo fue disuelto en 2018, a excepción de las unidades en Kerbala y Samarra, consideradas santas por los chiíes.



El Gobierno de Irak aprobó en enero aplazar al 10 de octubre las elecciones parlamentarias, previstas para el mes de junio, tras el llamamiento en este sentido formulado por la comisión electoral "ante el fin del periodo de registro de alianzas políticas y el pequeño número de alianzas registradas".



Irak se encuentra sumido en una grave crisis política y social a raíz de las protestas iniciadas en 2019, que derivaron a finales de noviembre en la dimisión de quien por aquel entonces era primer ministro, Adel Abdul Mahdi. Tras el rechazo a varios nominados, Mostafá al Kazemi, logró finalmente en mayo de 2020 la aprobación del Parlamento.