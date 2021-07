India.- El Tribunal Supremo de India tilda de "colonial" la ley de sedición y cuestiona "si es necesaria"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de India ha tildado este jueves como "colonial" la ley de sedición de la era británica para cuestionar si "sigue siendo necesaria después de 75 años de independencia", mientras que ha criticado que supone una amenaza para el funcionamiento de las instituciones.



El alto tribunal indio ha detallado que la sección 124A del Código Penal, que sanciona la sedición, fue utilizada por los británicos contra Mahatma Gandhi y Bal Gangadhar Tilak, "reprimiendo sus libertades".



"¿Sigue siendo necesaria esta ley después de 75 años de independencia? Nuestra preocupación es el uso indebido de la ley y la falta de responsabilidad del Ejecutivo", ha expresado el juez N. V. Ramana, a lo que ha agregado que si la Policía quiere perseguir a alguien, puede invocar esta legislación.



"El Gobierno está acabando con muchas leyes, no sé por qué no investigan esto", ha indicado Ramana. "El enorme poder de esta sección puede compararse con el de un carpintero al que le dan una sierra para hacer un objeto, pero la utiliza para cortar todo el bosque en lugar de un árbol".



Por su parte, el fiscal general, K. K. Venugopal, ha indicado que podría no ser necesario derogar la ley por completo, sino que "solo se deben establecer pautas para que la sección cumpla con su propósito legal", recoge Bar and Bench.



La ley, que se remonta a 1870, define vagamente la sedición como cualquier intento de "provocar el odio o el desprecio, o excitar la desafección hacia el Gobierno" y puede acarrear una pena máxima de cadena perpetua. En los últimos años han surgido voces denunciando que el Gobierno usa esta disposición para perseguir a sus oponentes políticos.



Bajo el Gobierno de Naredra Modi, se han registrado más de 300 casos de sedición. El Tribunal Supremo ha evaluado este jueves la petición de un oficial del Ejército retirado que había denunciado que la ley tiene efectos preocupantes sobre la libertad de expresión.