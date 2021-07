Fútbol.- Abellán niega haber "extorsionado" al Real Madrid para no difundir los audios de Florentino Pérez

15-07-2021 El periodista José Antonio Abellán. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES JOSÉ ANTONIO ABELLÁN



"Jamás he pedido dinero a nadie para evitar que estas u otras informaciones se difundan", dice el periodista en un comunicado



El periodista José Antonio Abellán calificó de "absolutamente falsa" la información en la que se afirma que hubiera pedido dinero al vicepresidente segundo del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, para no difundir los audios del presidente blanco, Florentino Pérez, en los que, entre otras cosas, tildó de "estafa" a los jugadores Íker Casillas y Raúl González.



En un comunicado remitido a Europa Press por los abogados de José Antonio Abellán, el periodista señaló que "es radical y absolutamente falsa" que intentara chantajear a Eduardo Fernández de Blas para no hacer públicas las grabaciones de Pérez.



"Jamás he pedido dinero a nadie para evitar que estas u otras informaciones se difundan. Citaré judicialmente al señor Fernández de Blas y al medio de comunicación que difundió este infundio para que se avengan a reconocer: en el caso del señor Fernández de Blas, que yo nunca le he extorsionado ni a él ni al Real Madrid y/o a D. Florentino Pérez; y al Medio de Comunicación Onda Cero para que acredite, si es que puede, la veracidad de la información", indicó en la nota.



Abellán recordó que en 2011, y hasta enero de 2013, era Director de Deportes de Punto Radio, "con una redacción y un proyecto maravilloso", por lo que, según él, "carece totalmente de sentido" que fuera a "extorsionar" al Real Madrid, "entidad con la que, en ese momento, tenía una excelente relación así como con su Junta Directiva, con su Presidente y vicepresidentes a la cabeza". "Es, por tanto, totalmente incoherente la mentira que sobre mí se está difundiendo", añadió.



Por otro lado, el periodista también desmintió haber proporcionado al diario digital 'El Confidencial' las grabaciones sobre Florentino Pérez, "y muchísimo menos, a cambio de dinero". "Si El Confidencial las tiene se deberá, sin duda, a su mérito periodístico en materia de investigación", justificó.



Subrayó que las informaciones que se vienen difundiendo desde el martes pasado están publicadas en el libro 'Asalto al Real Madrid', publicado por él mismo y por Anacleto Rodríguez en 2015, "que no tuvo apenas difusión porque la poderosa mano de Florentino Pérez asfixió dicha difusión, tanto en la venta al público como en cuanto a los posibles ecos mediáticos".



Igualmente, dijo que no ha estado ofreciendo estos audios a distintos medios de comunicación y reiteró que tampoco a cambio de dinero. "Todo eso es también absolutamente mentira, y reto desde luego y desde ya a que quien pueda probarlo no dude en hacerlo o, de lo contrario, se atenga a las consecuencias legales", advirtió.



Ante el anuncio de Florentino Pérez de recabar la información para demandarle y a El Confidencial "por una supuesta intromisión en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", señaló que espera que le llegue cuanto antes la notificación del juzgado para trasladarla a sus abogados del Bufete Durán&Durán Abogados. "Estoy totalmente seguro de no haber hecho nada ni moral ni judicialmente reprochable", subrayó.



Por último, agradeció que Florentino Pérez "no haya incurrido en el error de negar la autenticidad de sus manifestaciones" hechas a él en una época en que "le interesaba mucho que le ayudara con todas esas informaciones".



"Pero una vez más hay quien quita el foco sobre lo verdaderamente relevante de tales informaciones para centrarlo en el mensajero (en este caso, El Confidencial), o en mí, que no he mantenido contacto con dicho medio ni con cualquier otro para difundir estos audios. A este paso, ¡sí que va a ser posible construir una 'buena serie cinematográfica sobre este asunto'", concluyó.