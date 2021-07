Fórmula 1.-.-La F1 presenta su rompedor coche de 2022 diseñado para igualar la competición

15-07-2021 Nuevo coche de la Fórmula 1 para 2022 DEPORTES FÓRMULA 1



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La Fórmula 1 ha presentado este jueves el rompedor nuevo coche para el Mundial 2022, cuando la competición vivirá una revolución a todos los niveles pensada para igualar la acción en pista y que, en el monoplaza, se traduce en diseño simplificado, neumáticos más grandes, mayor eficiencia aerodinámica a través del efecto suelo y aumento de seguridad para los pilotos.



"Los nuevos coches crearán las condiciones para que las carreras sean más apretadas y aumenten los adelantamientos, con coches elegantes, aerodinámicos y diseñados para luchar al límite. Este es un momento importante para la Fórmula 1", reconoció el presidente de la F1, Stefano Domenicali, en el inicio de la presentación telemática celebrada por la competición para desvelar el nuevo coche.



La F1 lleva trabajando en este prototipo desde 2017, más tiempo que en ningún otro modelo anterior, y ha realizado más de 7.500 simulaciones por ordenador que le han permitido acumular medio petabyte de datos, el equivalente a diez millones de armarios archivadores llenos de documentos.



Entre los principales cambios técnicos destacan el alerón delantero y el morro, que se han rediseñado por completo, o los nuevo neumáticos, con llantas que aumentan de las 13 pulgadas actuales hasta las 18. Según explicó el responsable de Pirelli, Mario Isola, también han rediseñado completamente la carcasa y han introducido nuevos compuestos con la idea de que las gomas se calienten menos en carrera. Además, las ruedas estarán cubiertas por unas aletas.



El director deportivo de la F1, Ross Brawn, destacó el "diseño espectacular" del coche. "Queríamos que llamara la atención con su aspecto y también con estas llantas de 18 pulgadas. El objetivo sigue siendo que ganen los mejores, pero que la competición esté más apretada", sentenció.



Entre las novedades también destaca el cambio en el fondo plano, pensado para genera un mayor efecto suelo y hacer que los rebufos sean más potentes y, en consecuencia, resulte más fácil que se produzcan adelantamientos. Lo que no cambia es la unidad de potencia y se mantendrá el modelo actual turbo-híbrido de 1,6 litros.



SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD, TAMBIÉN EN AUMENTO



El jefe técnico de la FIA, Nicholas Tombazis, apuntó que en este largo trabajo de rediseño también han tenido muy en cuenta la sostenibilidad, centrada en dos aspectos: reducir la huella de carbono y "simplifar mucho los componentes y estandarizar piezas para reducir costes", en línea con los nuevos topes presupuestarios más bajos,



"Todavía queda mucho margen de mejora para este deporte sea aún más sostenible. Muchas piezas de los coches van a ser más asequibles y todo este trabajo va en la línea de que la Fórmula 1 sea cada vez más asequible", indicó.



En cuanto a la seguridad, los nuevos morros podrán absorber un 50 por ciento más de energía en caso de impacto, los laterales del coche son el doble de resistentes y también se ha trabajado para que sea más difícil que haya piezas que se desprendan y queden sobre el asfalto, con el peligro que eso conlleva.



"La igualdad quizá no se logre desde la primera carrera de 2022, puede que algunos equipos acierten antes con la normativa y otros no, pero sí esperamos ver carreras competidas desde muy pronto", finalizó Tombazis.



Además, los pilotos, reunidos en círculo sobre el asfalto de Silverstone, donde este fin de semana disputarán el Gran Premio de Gran Bretaña, pudieron conocer el nuevo coche en vivo. "Tiene un aspecto futurista. Esperamos que sirva para que podamos ver mejores carreras y batallas más ajustadas con los coches cerca unos de otros", confió Fernando Alonso, mientras que Carlos Sainz destacó el "aspecto agresivo" la parte delantera del monoplaza.