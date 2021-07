Extienden dos semanas la licencia a Bauer, bajo restricción por violencia

En la imagen,Trevor Bauer, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 14 jul (EFE).- La licencia administrativa para Trevor Bauer, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, se extendió por casi dos semanas hasta el 27 de julio, dieron a conocer varias fuentes.

La medida empuja la licencia de Bauer más allá de una audiencia programada para el 23 de julio por una orden de restricción por violencia doméstica presentada por una mujer en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Las Grandes Ligas y el Departamento de Policía de Pasadena están llevando a cabo investigaciones separadas sobre Bauer después de que la mujer dijera que él la estranguló hasta que ella perdió el conocimiento en múltiples ocasiones.

Agregó que el pelotero la golpeó en varias áreas de su cuerpo y la dejó con heridas que requirieron hospitalización durante el transcurso de dos encuentros sexuales este año, el último de los cuales fue el 16 de mayo en la casa de Bauer, en Pasadena (California).

Los representantes legales de Bauer emitieron un comunicado negando que el jugador hubiera agredido a la mujer, calificando los encuentros como "totalmente consensuados".

Se requiere que Bauer asista a la audiencia de la próxima semana, pero tiene derecho a no testificar en su propio nombre.

Es la tercera vez que se amplía la baja de Bauer; las dos primeras veces fueron en incrementos de siete días.

La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas también necesitaban dar su consentimiento para que se extendiera la licencia.

Si la Asociación de Jugadores no hubiera consentido en otra extensión, la liga se habría enfrentado a la difícil decisión de permitir que Bauer regrese a la lista activa mientras se investigan los cargos criminales o de imponer un castigo prematuramente.

Mientras está de licencia, los Dodgers continúan pagando a Bauer, alrededor de 1,5 millones de dólares por semana.

Los Dodgers retiraron la mercancía de Bauer del equipo y de las tiendas en línea, bajo el argumento de que "no creían que fuera apropiado" dadas las investigaciones.