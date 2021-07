España.- El PP advierte que los toques de queda "pueden caer" también con la sentencia del TC

07-07-2021 El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ofrece declaraciones a los medios, en un encuentro organizado en Madrid por la plataforma Sociedad Civil Catalana, a 7 de julio de 2021, en Madrid, (España). Se trata de una plataforma cívica transversal que trabaja por una Cataluña próspera, abierta y plural dentro del proyecto común español y europeo. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



López reclama al Gobierno que "tome nota" del fallo del TC y apruebe una Ley de Pandemias como han hecho otros países europeos



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado este jueves que hay que esperar a leer la sentencia completa del Tribunal Constitucional sobre el primer decreto de estado de alarma, ya que, según ha dicho, incluso los toques de queda "pueden caer" tras ese pronunciamiento judicial.



"Incluso los toques de queda, que suponen limitaciones intensas al derecho a la circulación durante unas horas, pueden caer en el contexto de suspensión del Tribunal Constitucional. Hay que esperar a leer la sentencia, que todavía no conocemos el texto", ha declarado López, que ha animado al Gobierno a impulsar una Ley de Pandemias para dar "certidumbre" a las comunidades autónomas.



Así se ha pronunciado en un momento en que varias autonomías han impulsado el toque de queda en sus territorios tras el aumento de los contagios. La Justicia sí que ha avalado el toque de queda en 32 localidades de la Comunidad Valenciana, algo que no ha ocurrido en Canarias, donde el Tribunal Superior de Justicia ha denegado la petición del Gobierno regional para limitar la movilidad nocturna en las islas.



Sin embargo, están pendientes de ser ratificadas por la Justicia la decisión del Gobierno de Cataluña, que aprobó este miércoles el toque de queda para 158 municipios de su región, así como la del Gobierno de Cantabria, que pretende aplicar el toque de queda y limitar reuniones en 53 de sus localidades.



CREE QUE LLOP "SE APRESURÓ" AL VALORAR LA SENTENCIA DEL TC



En una entrevista en Telemadrid, que ha recogido Europa Press, el responsable de Justicia e Interior del PP ha señalado que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, "se apresuró" al hacer una valoración este miércoles sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando se "desconoce" la sentencia completa, "más allá del fallo".



En este punto, ha echado en cara al Gobierno que con sus declaraciones haya querido "trasladar desprestigio" a la labor del Tribunal Constitucional como, a su juicio, hicieron recientemente con el Tribunal Supremo tras su pronunciamiento en contra de dar los indultos a los condenados por el 'procés'.



"Este es un Gobierno que tiene una guerra permanente con el Estado de Derecho y, desde luego parece que está más próximo a un Estado del revés que a un Estado de Derecho", ha manifestado el también consejero de la Comunidad de Madrid.



Ante la posibilidad de que el Estado tenga que devolver ahora el dinero de las multas que cobró tras el fallo del TC, López ha indicado que en este caso también "habrá que leer el texto de la sentencia". "Parece que todas las sanciones que no sean firmes obviamente carecerían de sostén legal para poder mantenerlas siempre que tengan que ver con acciones que tengan consecuencia del estado de alarma", ha añadido.



López ha subrayado que, más allá de lo que suponen las multas, el Estado no va a tener responsabilidad patrimonial porque, según ha explicado, el cierre de actividades económicas "se puede hacer con una ley ordinaria" y "sin necesidad" de recurrir al estado de alarma.



DICE QUE LA "DEJADEZ" DEL GOBIERNO ES "IRRESPONSABLE"



El secretario de Justicia e Interior del PP ha recalcado que "lo importante" tras el fallo del TC es que el Gobierno "tome nota" y haga como otros gobiernos europeos, "adaptando su legislación a una realidad" que se desconocía.



En este punto, se ha quejado de que haya pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y el Ejecutivo siga "sin hacer nada". "La dejadez de este Gobierno en esta materia es absolutamente irresponsable", ha denunciado.



Según ha recordado, Pablo Casado ofreció a Pedro Sánchez el pasado mes de abril reformar por lectura única la actual Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. "Es lo que tendría que haber hecho el Gobierno español, una ley orgánica que diera certidumbre a los ciudadanos y a las administraciones", ha concluido.