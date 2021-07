Djokovic disputará los Juegos Olímpicos

EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, confirmó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.

El tenista balcánico, que sembró la duda tras ganar el torneo de Wimbledon hace una semana, anunció en las redes sociales su presencia en Tokio para disputar el torneo olímpico.

"No puedo decepcionar a mi amigo Koujirou. Reservé mi vuelo para Tokio y me uniré orgulloso al equipo de Serbia para participar en los Juegos Olímpicos", anunció Djokovic.

El jugador de Belgrado tiene en la mano la posibilidad de conquistar el llamado Golden Slam. Es decir, los cuatro Grand Slams y la medalla de oro olímpica en un mismo año. Djokovic, que logró su vigésimo major en Wimbledon, también ha conquistado en el 2021 Roland Garros y el Abierto de Australia. Aspira a ganar todo en el curso aún pendiente de jugar el Abierto de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos.

Novak Djokovic será el gran reclamo del torneo de tenis de Tokio 2020 que no contará ni con el español Rafael Nadal ni con el suizo Roger Federer que recientemente confirmó su ausencia. El austríaco Dominik Thiem, los canadienses Denis Shapovalov y Milos Raonic, el español Roberto Bautista, el noruego Casper Ruud, el suizo Stanislas Wawrinka, el búlgaro Grigor Dimitrov o el italiano Jannik Sinner, son otras de las principales bajas confirmadas para los Juegos.

El serbio aspira en Tokio a su primer oro en unos Juegos Olímpicos. Fue bronce en Pekín 2008. En Tokio afrontará su cuarta participación olímpica.