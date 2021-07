Del teatral vestido de Sharon Stone al vestido corsé de Isabeli Fontana

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

Redacción Cultura, 15 jul (EFE).- A su llegada a la "premier" de la película "The Story of muy wife" en el Festival de Cannes, la actriz Sharon Stone se convirtió en la reina indiscutible de la alfombra roja con un impresionante diseño de alta costura de Dolce & Gabbana, un teatral vestido azul celeste con flores de tela estratégicamente bordadas a lo largo de la pieza.

Tras la cancelación del 2020, el Festival de Cannes ha recuperado en su 74 edición todo el brillo y el glamur del que ha presumido desde su nacimiento, un evento asociado a la industria del cine, a los grandes actores, pero también a la alta costura, las tendencias y las joyas.

Y con esa idea apareció Sharon Stone, de 63 años, con un fabuloso vestido de tul palabra de honor y flores en 3D de diferentes colores, un diseño espectacular que ha eclipsado a otras propuestas de alta costura llenos de cristales, con semitransparencias, aberturas sofisticadas o fabulosos escotes como el que lució Bella Hadid firmado por Schiaparelli.

A la presentación de la película "Aline, The Voice Of Love", de la directora francesa Valérie Lemercier, llegó la modelo brasileña Isabeli Fontana con vestido corsé, un llamativo modelo lleno de lentejuelas de color plata, creado por Rami Kadi Couture.

Otro modelo que también brilló fue el de la española Nieves Álvarez, con un vestido de alta costura de corte griego y con escote asimétrico de Elie Saab, una apuesta llena de detalles como un gran fruncido y una ligera capa.

Sorprendió la "influencer" Marta Lozano con un mono con capa infinita creado por el español Lorenzo Caprile. Un diseño rojo muy original que se fundía con la alfombra roja a su paso.