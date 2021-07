Cuomo será interrogado como parte de las investigaciones de abusos sexuales

En la imagen, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York. EFE/EPA/MICHAEL M. SANTIAGO/POOL/Archivo

Nueva York, 15 jul (EFE).- Se espera que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sea interrogado este sábado por investigadores de la Fiscalía General de la región en relación con las acusaciones de acoso sexual vertidas contra él por varias mujeres a principios de este año, informó este jueves el New York Times.

El medio, que cita a dos fuentes conocedoras del asunto, señala que este interrogatorio es una señal de que la investigación, que se ha llevado a cabo durante cuatro meses, podría encontrarse en su fase final.

Los abogados Joon Kim y Anne Clark, letrados externos contratados para llevar a cabo las pesquisas ordenadas por la fiscal general neoyorquina, Letitia James, tienen previsto interrogar a Cuomo en Albany, la capital del estado de Nueva York, después de haber pasado meses obteniendo información sobre el supuesto acoso sexual que denunciaron las mujeres, la mayoría de las cuales trabajaron para el gobernador.

En las últimas semanas, además, han interrogado a altos cargos de la administración de Cuomo, además de haber revisado un gran volumen de documentos, entre ellos correos electrónicos y mensajes de texto.

Una vez que se concluya la investigación de Kim y Clark se espera que se haga público un informe cuyo contenido podría afectar gravemente la carrera política de Cuomo, que atraviesa por el momento más turbulento de sus 10 años de administración.

Aunque Cuomo ha defendido repetidamente su inocencia, en marzo pasado, cuando se acumulaban las acusaciones de acoso sexual en su contra, una larga lista de sus compañeros de partido pidieron su dimisión, pero el gobernador afirmó que no dejaría su puesto hasta que no se investigaran los supuestos hechos.

Las conclusiones podrían además afectar otras investigaciones que está llevando a cabo una comisión judicial de la Asamblea Estatal de Nueva York, que también tiene como objetivo adentrarse en la causa del elevado número de fallecimientos en residencias de ancianos durante la peor época de la pandemia en la Gran Manzana, en primavera de 2020.

El interrogatorio de Cuomo, de 63 años, sugiere que las investigaciones ordenadas por James están en sus últimas fases, pero hasta el momento no hay una fecha para el final de las pesquisas, y se desconoce cuándo se publicará el informe.

Diez mujeres han acusado públicamente al gobernador de acoso sexual o conducta indebida, desde besos en las mejillas descritos como "muy sexuales" hasta tocamientos de pechos.