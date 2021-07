Cubanos en Miami mandan parar la música y piden pasos concretos frente a Cuba

Cubanoamericanos asisten a una manifestación de apoyo a las protestas en Cuba, frente al Restaurante Versailles en Miami, Florida (EE.UU.), hoy 14 de julio de 2021. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 14 jul (EFE).- Un concierto de populares artistas cubanos en Miami para apoyar las protestas en Cuba fue interrumpido por los asistentes que dijeron que no querían música sino medidas concretas de las autoridades de EE.UU. para apoyar al pueblo de la isla.

Consignas como "Biden pa'cuando, el pueblo está esperando" fueron coreadas por la multitud que acudió al restaurante Versailles para asistir al concierto de algunos de los artistas de "Patria y vida", la canción que se ha convertido en un himno del cambio en Cuba.

En una pancarta se leía que si no hay "intervención" en Cuba que al menos dejen a los cubanos ir a la isla a ayudar a sus hermanos y en otra, en inglés, "déjennos entrar con nuestras propias armas".

La multitud se mantiene firme en el lugar, al igual que ocurrió este martes en una autopista de Miami que fue ocupada por manifestantes en apoyo de los que protestan en Cuba y solo más de ocho horas después, casi a las 10 de la noche, accedieron a irse.

El concierto frente al Versailles, el lugar favorito de reunión del exilio en Miami, comenzó con el dúo Gente de Zona que interpretó "Patria y vida" y luego bajó del escenario para abrazar al público.

Llegado un momento le pidieron al alcalde de Miami, Francis Suárez, que también estuvo allí, que parara la música porque lo que querían era acciones concretas para lograr una "Cuba libre".

Gritos de "abajo la dictadura" y "necesitamos intervención", insultos al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y reclamos al mandatario de EE.UU., Joseph Biden, al que algunos acusaron de no hacer nada para que no maten a lo que protestan en la isla, se escucharon durante horas entre cánticos y una gran exaltación de los manifestantes.

Desde que el 11 de julio estallaron las protestas en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, y el Gobierno ordenó reprimirlas, desde el Partido Republicano se han alzado voces reclamando una "intervención" en Cuba por parte del Gobierno de Biden.

El expresidente Donald Trump, al que el electorado cubano-estadounidense favoreció en las pasadas elecciones, acusó a Biden de no haberse pronunciado inmediatamente que estallaron las protestas y de no hacer nada por los cubanos.

Para algunos esa intervención debe ser militar, para otros humanitaria y con EE.UU. al frente de una coalición internacional.

Además de ocupar la autopista Palmetto, algunos de los manifestantes del martes fueron hasta el Comando Sur para pedir la intervención militar.

La Casa Blanca dijo hoy que las protestas definitivamente van a tener un "impacto" en la política hacia Cuba y el Gobierno buscará "incentivar un cambio de comportamiento" del régimen cubano.