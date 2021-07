Cuba, libertad e internet, la "carrera galáctica de los millonarios" y otros clics tecnológicos

Captura de un video cedido el pasado domingo por Virgin Galatic en la que se registro a Richard Branson (c), a bordo de la nave SpaceShip Two Unity 22, mientras alcanzan la gravedad cero, durante un vuelo al espacio. EFE/Virgin Galactic

Bogotá, 15 jul (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Cuba, en busca de libertad y mejor internet

Las históricas protestas que tomaron por sorpresa a Cuba han tenido un protagonista inesperado: internet.

En una isla que no se caracteriza precisamente por el mejor servicio del mundo, la conectividad tecnológica está en boca de todos. Las manifestaciones fueron creciendo tras un video en una red social con las primeras marchas, tras lo que “misteriosamente” los teléfonos quedaron desconectados.

Aunque la mayoría de los cubanos siguen sin internet en sus celulares, y en medio de la preocupación por los detenidos y una represión negada por el Gobierno, algunos están logrando acceder a la red con la ayuda de plataformas VPN e ingeniosos trucos.

"Hay que activar los datos y luego la VPN, y ponerla en la región de EE.UU. Después poner el teléfono en modo avión por 5 segundos y al quitarlo se conecta", dijo en La Habana una mujer de 26 años.

Una situación por la que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió que EE.UU. proporcione "acceso a internet para el pueblo de Cuba” de forma “gratis y abierta”.

2. Hasta el infinito… ¿o más acá?

El que tiene dinero hace lo que quiere, dice el refrán. Y eso pareció reconfirmarlo el multimillonario británico Richard Branson, que superó las 50 millas (80 kilómetros) de altura para ir al espacio en una aeronave de su compañía Virgin Galactic.

"Todo fue mágico", dijo jubiloso tras retornar en el plateado avión espacial VSS Unity con sus cinco acompañantes.

Un logro que, sin embargo, fue puesto en entredicho por otro de los miembros de "la carrera espacial de los millonarios", una referencia a iniciativas similares de Jeff Bezos, ex director ejecutivo de Amazon, y Elon Musk, fundador de la firma de autos eléctricos Tesla.

"Solo el 4 % del mundo reconoce el límite de 80 kilómetros o 50 millas como el principio del espacio.”, dijo Bezos, que agregó que mundialmente se acepta que el espacio exterior está por encima de las 62 millas (99,7 km) de la Tierra.

¿Tiene razón Bezos, quien en unos días buscará ir al espacio en la nave New Shepard, de su compañía Blue Origin, o solo son celos del hombre más rico del mundo?

3. Tuit efímero, demasiado efímero

Las redes sociales siempre buscan renovarse, pero 8 meses pueden ser suficientes para descubrir que no todo experimento es bueno. Tras lanzarlos en noviembre pasado, Twitter anunció la eliminación de los fleets, tuits efímeros que duran solo 24 horas, como los "stories" de Facebook e Instagram.

"Esperábamos que los fleets ayudaran a más personas a sentirse cómodas para unirse a las conversaciones que ocurren en Twitter", apuntó acongojado el jefe de producto de Twitter, Ilya Brown, quien reconoció el fracaso de algo que desaparecerá el 3 de agosto y que, efectivamente, fue demasiado efímero.

4. El “NBA 2K22” se "viste" de mujer

Las mujeres siguen haciendo historia donde se lo proponen y los videojuegos no son la excepción. Candace Parker, de las Chicago Sky, se convirtió en la primera jugadora de la WNBA en ser la portada del “NBA 2K22”, una edición especial por el 25 aniversario de la liga profesional de baloncesto de EE.UU. que será lanzada el 10 de septiembre.

"Todo lo que quería hacer era ser como ellos. Cuando era niña soñaba con tener mis propias zapatillas y también un videojuego. Esos son los sueños de una niña atleta", destacó Parker.

De esta manera, se une a un grupo exclusivo, pero demasiado reducido, de mujeres en portadas de videojuegos deportivos: la estadounidense Shawn Johnson en uno de gimnasia de Wii en 2010 y la australiana Jelena Dokic en otro de tenis a principios del siglo.

5. ¿Discurso de odio o un “simple” insulto?

Una palabra puede ser más que un “simple” insulto. Mucho más.

“Deja de hacerte el marica en la tv", le decían varios ciudadanos al presidente Iván Duque en un video reproducido por un medio de comunicación regional durante las protestas en Colombia.

Una expresión, aunque algo ofensiva, coloquial en ese país, pero que para Facebook viola sus políticas contra los discursos de odio, ya que describe “negativamente a personas con palabras ofensivas e insultos con base en características protegidas como la orientación sexual”, por lo que retiró el video.

Tras la apelación del medio de comunicación, el consejo asesor de Facebook, un ente independiente que actúa como un tribunal sobre los contenidos eliminados de la red social, determinará si esa palabra va más allá de la ofensa.

6. Google y Twitter, de regreso a “casa” pero lejos del hogar

Para algunos es el fin de trabajar "relajados" y en pijama. Para otros, el reflejo de que lo peor ha pasado.

Sea como sea, algunos empleados de Google y Twitter dejaron sus hogares después de más de un año y volvieron a sus “casas”: las oficinas corporativas en EE.UU., eso sí, de forma voluntaria.

Igual, cuando se acabe la pandemia, en Google 20 % de sus empleados seguirán en teletrabajo y el resto en formato mixto, mientras que en Twitter podrán laborar remotamente de forma permanente quienes quieran.

Al fin y al cabo, grandes empresas de Silicon Valley ya preveían pasar al trabajo a distancia (Facebook proyecta un 50 % de trabajo remoto en 10 años) y la crisis sannitaria ayudó a acelerar ese salto.

7. Fútbol virtual hiperrealista

Una nueva tecnología patentada de aprendizaje automático para brindar la experiencia de fútbol "más realista, fluida y receptiva”.

Eso y más es lo que ofrece Electronic Arts (EA) para el lanzamiento, el 1 de octubre, de "FIFA 22", la nueva edición de su exitoso videojuego de fútbol, a la que cataloga como la experiencia de juego "más realista e inmersiva del mundo" gracias a la "HyperMotion".

La nueva edición de "FIFA”, disponible para todas las plataformas, también tendrá características innovadoras como el "modo carrera", VOLTA FOOTBALL, clubes Pro y FIFA Ultimate Team.