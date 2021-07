Cuba.- La UE nombra como nueva embajadora en Cuba a Isabel Brilhante, exrepresentante en Venezuela

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha nombrado a su antigua representante en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, como próxima embajadora en Cuba, un movimiento que llega en plena oleada de protestas en la isla.



Una portavoz del Servicio de Acción Exterior ha confirmado la designación que no será efectiva hasta el 1 de septiembre. Hasta esa fecha continuará al frente de la delegación de la UE en La Habana el español Alberto Navarro, cuyo mandato expira el 31 de agosto y que se vio envuelto en polémicas el pasado marzo por sumarse a una iniciativa para pedirle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el fin del embargo estadounidense.



La diplomacia europea ha explicado que el nombramiento forma parte de la rotación anual de embajadores que estaba programada para este año, sin embargo el cambio coincide con la situación de protesta social que atraviesa Cuba.



En este contexto, Navarro continuará siendo el representante comunitario que lidie con las autoridades cubanas en el contexto de las manifestaciones y que reclamará a La Habana escuchar el descontento social y atender las demandas de los centenares de cubanos que se han manifestado los últimos días.



De esta manera, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, sitúa en la plaza de La Habana a otra embajadora que saltó a la palestra pública después de que Venezuela la declarara persona 'non grata' y posteriormente fuera expulsada del país.



Venezuela dio este paso contra Brilhante como respuesta a las sanciones impuestas desde Europa para presionar al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, y le dejó 72 horas para dejar el país.



La UE respondió con la misma moneda declarando persona 'non grata' a la representante de Venezuela ante la Unión Europea, Claudia Salerno, aunque en su caso la medida no tuvo los mismos efectos al ser también representante diplomática ante Bélgica.