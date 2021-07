Cuba.- Ayuso, a Unidas Podemos por Cuba: "Quieren controlar a los ciudadanos llevándoles a la igualdad en la miseria"

15-07-2021 La presidenta de la Comunidad de Marid, Isabel Díaz Ayuso (1d); junto al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López (centro, primera fila), y el consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio (1i, primera fila), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 15 de julio de 2021, en Madrid (España). Ayuso se incorpora a la sesión plenaria tras el homenaje de Estado a las víctimas del COVID-19 y al personal sanitario que presiden los Reyes de España. El pleno debate hoy la creación de una comisión que investigue la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó el pasado día 12 de julio el escrito de oposición del PP a la creación de la misma. Salvo sorpresa, la comisión no saldrá adelante gracias a la mayoría del PP en la cámara madrileña y a la abstención de Vox, que ya ha confirmado su voto a la propuesta. Sin embargo, las formaciones de izquierdas insisten nuevamente en la necesidad de reparación para las víctimas y sus familias POLITICA Marta Fernández - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves duramente contra Unidas Podemos en la Asamblea por su defensa del régimen en Cuba el concepto de libertad, mientras la formación morada ha recriminado a la jefa del Ejecutivo autonómico los "chiringuitos" y su política en Telemadrid.



Durante le Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional ha protagonizado un rifirrafe con Unidas Podemos a cuenta del concepto de libertad tras una pregunta formulada por la portavoz adjunta de la formación morada en la Cámara madrileña, Alejandra Jacinto, sobre las prioridades del nuevo Gobierno regional.



"La igualdad en la pobreza, en la miseria y en el hambre son las que llevan cuando gobiernan", ha recriminado la presidenta a la diputada de Podemos, a la que ha relatado las medidas que su Ejecutivo ha puesto en marcha y tras recalcar que para llevar a cabo es necesario estar en una democracia y saber de qué lado se está.



"Si Cuba no es una dictadura, qué es entonces", se ha preguntado la presidenta regional para recriminar a la portavoz adjunta de Podemos que esta formación quiera "controlar a los ciudadanos llevándoles a la igualdad en la miseria".



Por su parte, la diputada de Podemos ha cargado contra los "chiringuitos" del Gobierno de Ayuso que han convertido Madrid "en la capital de los chiringuitos aunque no tenga playa" y el "dedazo" para designar a José Antonio Sánchez como administrador provisional de Telemadrid, cuando fue el responsable del ERE "ilegal" que supuso el despido de 800 trabajadores de la cadena pública madrileña.



Así, ha subrayado que Ayuso se dedica a "devolver favores pendientes" con nombramientos como el de Sánchez o el de Toni Cantó al frente de la Oficina del Español, y le ha reclamado que se centre en las prioridades de los madrileños "que --le ha afeado-- nada tienen que ver con su carrera a La Moncloa".



Ante estas acusaciones, la presidenta regional ya acusado a Podemos de creer que los medios "solo son libres si los controla la izquierda" y le ha recordado que la libertad no sirve de nada "si no se trata de igualdad, de servicios sanitarios" y de que "cuando la gente sale a la calle" como en Cuba "no sea apaleada y detenidos" por un gobierno "que tiene la misma ideología" que la formación morada.



"Estaremos enfrente para corregir todos los abusos por parte de dictaduras que gobiernan los suyos", ha dicho Ayuso a la diputada de Unidas Podemos.