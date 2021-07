Coronavirus.- Ruanda confina durante diez días su capital y otros ocho distritos por el aumento de casos de coronavirus

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Ruanda ha anunciado la imposición de un confinamiento durante diez días en la capital, Kigali, y otros ocho distritos del país ante el aumento de los casos y los muertos por coronavirus durante los últimos días, lo que implica el cierre de escuelas y la suspensión del transporte público.



La medida, que estará en pie hasta desde el 17 y el 26 de julio, afectará a Kigali y a los distritos de Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana y Rutsiro, según un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Édouard Ngirente, a través de su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha pedido a la población que "reduzca significativamente las interacciones sociales y limite los movimientos a los servicios esenciales", antes de recordar que "los movimientos y visitas fuera de casa no están permitidos, salvo para servicios esenciales".



"El transporte público está prohibido, si bien el transporte de personal que lleva a cabo estas funciones (esenciales) continuará activo", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "las oficinas públicas y privadas cerrarán, salvo las que dan servicios esenciales".



Por otra parte, los pasajeros que viajen a través del aeropuerto de Kigali tendrán que presentar una PCR negativa realizada 72 horas antes del viaje, mientras que "las actividades turísticas continuarán con un cumplimiento estricto de las normas por COVID-19".



El Gobierno ha destacado además que en el resto del país estará en pie un toque de queda entre las 18.00 y las 4.00 horas (hora local), mientras que los movimientos entre distritos "no están permitidos".



"Las reuniones físicas no deben exceder el 30 por ciento de la capacidad del lugar en el que se celebren. Se pedirá una prueba negativa de COVID-19 a los participantes", ha reseñado, antes de recordar a la población la importancia de cumplir estas normas.



El Ministerio de Sanidad ruandés indicó el miércoles que hasta la fecha se han registrado 50.742 casos y 607 muertos por coronavirus. El ministro de Sanidad, Tharcisse Mpunga, ha expresado su esperanza en que el confinamiento "reduzca la tasa de contagio en un 70 por ciento, si es respetado".



Asimismo, ha detallado que "las pruebas realizadas durante los últimos días demuestran que el 60 por ciento de los nuevos casos son por la variante delta", detectada por primera vez en India, según ha informado el diario ruandés 'The New Times'.



Por ello, ha pedido a la población que cumpla con las medidas anunciadas mientras los trabajadores sanitarios atienden a los enfermos y ha destacado la importancia de presentarse a la vacunación para contener la propagación de la COVID-19.