Corea.- Trabajadores del Ministerio de Unificación critican el llamamiento a favor de la eliminación de la cartera

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El sindicato de trabajadores del Ministerio de Unificación de Corea del Sur ha expresado su "fuerte rechazo" a los llamamientos a favor de la eliminación de la cartera por parte, principalmente, del opositor Partido del Poder del Pueblo.



Las críticas han sido vertidas después de que el líder de la formación, Lee Jun Seok, cuestionara la existencia del Ministerio, encargado de los asuntos relacionados con Corea del Norte, y señalara que es "ineficiente" mantener separadas las cuestiones de dicho Ministerio de las del Ministerio de Exteriores.



Sin embargo, el ministro de Unificación, Lee In Young, ha rechazado dichos argumentos y ha criticado la "falta de conciencia histórica" en relación con la situación en la península de Corea, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.



"El sindicato de trabajadores del Ministerio de Unificación expresa su preocupación hacia los argumentos planteados por algunos sobre la necesidad de desmantelar el Ministerio", ha indicado el sindicato en un comunicado.



En este sentido, ha recordado que lo que ha pedido el pueblo es la "paz y reunificación de la península de Corea". "Desmantelar o no el Ministerio no es una cuestión debatible", ha añadido.



No obstante, los trabajadores han pedido al Ministerio utilizar la "controversia" para renovarse e introducir cambios, así como reforzar sus funciones para servir mejor a la Constitución surcoreana y apoyar la "unificación pacífica" de los dos países.