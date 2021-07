Cannes rescata la figura de Ana Mariscal, pionera del cine español

Considerada una de las pioneras del cine español, la actriz y directora Ana Mariscal, cuya película "El camino" se proyecta en Cannes, es una figura más conocida por sus interpretaciones en películas franquistas que por su cine a contracorriente.

Mariscal (1923-1995), que saltó a la fama por protagonizar "Raza" (1941) –un filme de exaltación patriótica a partir de un guión de Francisco Franco– y participó en numerosas películas comerciales, se convirtió en una de las mayores estrellas del cine español de la época.

En paralelo, siendo ya una intérprete consagrada, en 1952 creó su propia productora y realizó su primera película "Segundo López, aventurero urbano", un filme de corte neorrealista bastante innovador en aquel entonces que no gustó a la censura del régimen.

"Estaba trabajando en las grandes producciones del momento (...) películas históricas, más grandilocuentes, en estudio. Y de repente, decide coger la cámara casi en mano y tirarse a la calle, rodar lo que ve, lo que hay a su alrededor", el Madrid de los años 1950, explica a la AFP en Cannes el hijo de la cineasta, David García. "Eso es muy real y no gusta en el momento", añade.

En efecto, la película tuvo una mala clasificación en la censura, lo que le supuso una pésima distribución.

Aunque Mariscal no fue la primera mujer española en ponerse detrás de la cámara, sí que se la considera una de las pioneras por tener una filmografía más continuada.

En total dirigió una decena de películas, entre ellas "El camino" (1963), adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes sobre la vida en un pueblo, que incluye referencias a la censura.

Es precisamente esta película, en una copia restaurada, que se presenta en Cannes Classics, una sección destinada a mostrar el trabajo de revalorización del patrimonio cinematográfico.

- "Encasillada" -

Aunque con "El camino" no hubo realmente problemas con la censura, la distribuidora pensó que no iba a gustar y no la estrenó, cuenta García.

La película "es menos rompedora" que su ópera prima, pero está a la altura de las producciones de la época, entre estas, las primeras cintas de Carlos Saura, Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, afirma Nancy Berthier, especialista de cine iberoamericano de la universidad francesa de la Sorbona.

El problema, según Berthier, es que Mariscal "era una mujer vinculada al franquismo".

En efecto, históricamente su figura se ha visto lastrada por el hecho de haber protagonizado grandes filmes vinculados al régimen franquista.

"Pasó a ser la mujer que había hecho la película de Franco y se quedó totalmente encasillada", según su hijo. "Eso hizo pasar por alto muchas cosas valientes que hizo y que luego quedaron totalmente olvidadas".

Mariscal tampoco se esforzó lo más mínimo "en intentar quitarse la fama que tenía de mujer del régimen", añade.

Esa dualidad, entre su fuerte relación con el régimen y su cine a contracorriente, hace que sea "una figura pionera difícil de rescatar", afirma Berthier. "No se podía reivindicar desde el franquismo porque era contraproducente, ni se podía reivindicar desde la izquierda".

Para esta experta, el trabajo de Mariscal merece un reconocimiento, especialmente por haberse puesto detrás de la cámara en una época en que tampoco había muchas directoras.

"En la historia mundial del cine, ella constituye una figura notable de una mujer que decide plasmar su visión del mundo en la pantalla", insiste.

"El camino", que en su época al final no fue estrenada en la gran pantalla, saldrá en su versión restaurada en las salas francesas en octubre.

