Asesinato del exespía ruso Alexandre Litvinenko inspira una ópera en el Reino Unido

"Polonio, polonio", entona un coro operístico vestido con batas blancas. En el Reino Unido, el asesinato del exespía ruso Alexander Litvinenko se ha convertido en una ópera, representada por primera vez este jueves.

Opositor al Kremlin y exiliado en el Reino Unido, Litvinenko murió el 23 de noviembre de 2006 envenenado con Polonio-210, una sustancia radiactiva altamente tóxica.

Mientras agonizaba, acusó de su muerte al presidente ruso Vladimir Putin.

Inspirada en su historia, la ópera del compositor británico Anthony Bolton "Vida y muerte de Alexander Litvinenko" se representará en el festival de ópera de Grange Park, en Surrey, al suroeste de Londres, a partir del jueves.

Las entradas para la primera representación, aplazada un año por las restricciones impuestas debido a la pandemia de coronavirus, se han agotado.

Fue después de leer una biografía del exagente de inteligencia ruso escrita por su viuda Marina y su amigo Alex Goldfarb, cuando Bolton decidió embarcarse en esta obra que le llevó tres años completar.

"Pensé: 'Dios mío, esto tiene todos los ingredientes de una ópera: poder, política, amor, traición y, por supuesto, asesinato'", explicó a la BBC la semana pasada.

Marina Litvinenko, de 59 años, afirma verse sacudida por esta ópera.

"Es muy conmovedor porque no solo veo mi historia, sino que escucho la música y me provoca sentimientos muy fuertes. Me devuelve a mi vida (...) y estoy muy contenta de que la gente vea lo que nos pasó en 2006", explica a la AFP.

- "Justicia" -

La viuda de Alexander Litvinenko considera que la obra es una "forma de justicia", ya que menciona los nombres de "las personas que cometieron este crimen, que mataron a mi marido".

Diez años después de su muerte, una investigación británica concluyó que el Estado ruso fue responsable del envenenamiento, algo que el Kremlin niega, y estableció la culpabilidad de dos ejecutores, los rusos Andréi Lugovói y Dmitri Kovtun.

Ambos habían tomado el té con la víctima en el Hotel Millennium, en el centro de Londres. Pero los intentos de extraditarlos fracasaron.

El ahora diputado nacionalista Lugovói dijo que es "poco probable" que vea la ópera.

"La idea de hacer una ópera basada en el 'escándalo del polonio' es para mí similar a todo el asunto relacionado con la muerte de Alexander Litvinenko: un espectáculo bien montado", dijo a la AFP en Rusia.

Y añadió: "El hecho de que el director británico me vea con la imagen de un 'villano de ópera' no me quitará el sueño".

El envenenamiento de Litvinenko deterioró las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú, que se agravaron aún más con el envenenamiento mediante Novichok –un agente neurotóxico– del también exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, en 2018.

Litvinenko cayó enfermo el 1 de noviembre de 2006 y su estado se deterioró rápidamente hasta su muerte el 23 de noviembre.

En una carta publicada póstumamente, se dirigió a Putin: "Ha conseguido silenciar a un hombre, pero el aullido de protesta de todo el mundo resonará, señor Putin, en sus oídos durante el resto de su vida".

La historia de Litvinenko ya ha inspirado una obra de teatro llamada "Un veneno muy caro", de Lucy Prebble, basada en un libro del antiguo corresponsal en Moscú del periódico británico The Guardian, Luke Harding.

En "Vida y muerte de Alexander Litvinenko", la música toma prestados pasajes de los compositores rusos Rachmaninoff, Shostakovich y Chaikovsky, pero también de cantos de fútbol y del ejército ruso y del himno checheno.

La ópera, con capacidad para 700 espectadores, recrea la toma de rehenes en un teatro de Moscú en octubre de 2002 por un comando checheno.

El compositor, de 71 años, dijo a la AFP que esperaba que el público se sienta "conmovido" por la muerte de Litvinenko y que su obra "mantenga viva la historia de su vida durante mucho tiempo".

