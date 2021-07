Anabel Pantoja cumple 35 años

01-01-1970 Anabel Pantoja en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 15 (CHANCE)



El nombre de Anabel Pantoja suena con más fuerza que nunca y es que la colaboradora, que siempre ha estado defendiendo el anonimato de su pareja en los medios de comunicación, está viendo como Omar Sánchez se ha convertido ya en un personaje público que ha comercializado con su vida.



Este miércoles veíamos en la portada de la revista Lecturas a Omar, hablando de su paso por su 'Supervivientes 2021' y también de la familia Pantoja. Algo que ha llamado mucho la atención porque él nunca ha querido tener protagonismo en los medios de comunicación y ahora parece que se ha pensado mejor el hecho de aparecer en diferentes portadas de revista.



Como bien sabemos, el hecho de comercializar o no con la vida, implica que esa persona se convierta o no en personaje público. Si ya el hecho de que Omar Sánchez concursara en el reality más extremo de la televisión llevó a la controversia, esta portada ha supuesto un huracán mediático que Anabel Pantoja no ha podido frenar.



De esta manera, la sobrinísima de Isabel Pantoja vuelve al foco mediático, si es que alguna vez había desaparecida, porque todos los ladrillos que había construido frente la figura de su pareja se han venido abajo al verle posando, como si de Brad Pitt se tratase, hablando de su vida privada.



A todo esto, a Anabel se le suma también la mala relación que tiene con su primo, Kiko Rivera, tras haber tenido un enfrentamiento en televisión con él y al tener, por primera vez, un distanciamiento con su familia al haber salido salpicada tras la guerra entre madre e hijo.



Independientemente de estas polémicas que rondan la vida de Anabel Pantoja, hoy cumple 35 años y lo hace siendo una de las colaboradoras más todoterreno de 'Sálvame Diario' y después de haberse convertido en una estrella de las redes sociales y contar con una multitud de seguidores que le adoran y le apoyan en todas las decisiones que tome.