AMP.- Cuba.- Cuba autoriza a viajeros la importación de alimentos y medicamentos sin límites ni aranceles

13-07-2021 Varias personas se concentran ante la Embajada de Cuba en Madrid en contra del régimen comunista del Gobierno cubano, a 13 de julio de 2021, en Madrid (España). Convocada por la Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo con el lema 'por la libertad de Cuba' este es una de las muchas protestas que se llevan realizando tanto en las principales localidades de Cuba como en otras ciudades del mundo en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Díaz-Canel asegura que detenidos recibirán "la aplicación de las leyes en su justa medida y sin abusos"



El Gobierno cubano anuncia nuevas medidas que afectan a la situación económica y sanitaria



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Cuba ha anunciado este miércoles la autorización a viajeros de manera excepcional la importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos sin límites ni pagos de aranceles hasta el próximo 31 de diciembre de 2021.



En una reunión del grupo gubernamental en la que han participado el presidente, Miguel Díaz-Canel, el primer ministro, Manuel Marrero, el ministro de Economía, Alejandro Gil, y el de Energía y Minas, Liván Arronte, se ha anunciado esta medida y otras de calado social y económico después del estallido de protestas de los últimos días.



Díaz-Canel ha hecho referencia a los detenidos en las manifestaciones para referirse que "esas personas recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida y sin abusos". En este sentido, ha asegurado que "habrá que pedir disculpas a quien en medio de la confusión fue maltratado injustamente".



"Es legítimo que una parte importante del pueblo y de las fuerzas del orden interior contrarrestaron estos hechos", ha apuntado, y lo ha justificado porque sino "la violencia hubiera primado y continuaría". Hasta ahora no hay ninguna cifra oficial de detenidos en las manifestaciones, a excepción de que el Gobierno confirmó la muerte de una persona en el marco de estas.



También, el presidente ha mencionado "ese bloqueo" que "atrasa y no permite avanzar a la velocidad que necesitamos" a Cuba y ha reiterado como el motivo de las "inconformidades" que se han reflejado en las protestas.



Según ha declarado Marrero, se quiere mostrar que "este gobierno está vivo" y "está buscando soluciones al pueblo", según recoge la prensa oficial.



Otras de las medidas anunciadas por el grupo ha sido la revisión de centrales eléctricas del país con las que se espera la "mejora de manera considerable la capacidad de generación" y "lo que permitirá reducir las afectaciones", ha explicado Marrero.



Asimismo, ha defendido que se acelerará el proceso de vacunación contra la COVID-19 después de registrarse este miércoles 51 muertes a causa de la enfermedad, una cifra que es la más alta de fallecidos desde el inicio de la pandemia y que se enmarca en el incremento de la incidencia que viene registrando el país desde hace varias semanas.



"Mantenemos la política de Gobierno de no afectar a la población, y así nos mantuvimos durante toda la pandemia, hasta que no fue posible porque la demanda fue mayor que nuestra capacidad de generación de vacunas", ha dicho, así como ha anunciado que espera que toda la población esté vacunada para finales de año.



Por otro lado, el ministro de Economía, Alejandro Gil, ha explicado que se ha "llegado al consenso de eliminar las obligaciones de usar la escala salarial en la empresa estatal" con lo que las empresas pueden "administrar su fondo de salario".



Ciudadanos cubanos han salido a las calles en los últimos días para expresar su descontento por la carestía de productos básicos, como alimentos y medicinas y miembros de la comunidad internacional y ONGs, entre otros, han denunciado una dura represión contra los manifestantes. El Gobierno cubano consideró el martes que ha visto "escenas peores" de represión y violencia policial en Europa y ha negado un "estallido social".



La organización opositora cubana Prisoners Defenders ha informado este miércoles que de que ha presentado una denuncia ante Naciones Unidas que incluye una lista "parcial" de 162 "potenciales desapariciones forzosas", en el marco de las movilizaciones.