AMP.- Alemania.- Aumenta a al menos 58 el balance de víctimas mortales tras las inundaciones en el oeste de Alemania

El número de fallecidos en Bélgica aumenta a once



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La Policía de Alemania ha confirmado este jueves que son al menos 58 personas las que han perdido la vida como consecuencia de las inundaciones que azotan el oeste del país.



El ministro del Interior de Renania-Palatinado, Roger Lewentz, ha indicado que han muerto otras nueve personas, cuyos cuerpos han sido recuperados por los bomberos, ha informado en la cadena de televisión SWR y recoge 'Bild'.



A esto se suma que miles personas están desaparecidas en este estado. En la ciudad Bad Neuenahr-Ahrweiler ha desaparecido 1.300 personas, según ha indicado la Administración regional, y la red telefónica ha caído mientras que 3.500 personas se encuentran en alojamientos de emergencia, recoge DPA.



En este contexto, el Gobierno ha enviado otros 850 soldados para ayudar en las operaciones de emergencia en medio de la que los medios ya consideran catástrofe meterológica. Cerca de 4.500 personas han sido evacuadas de las aldeas de Schweinheim, Flamersheim y Palmersheim en Renania del Norte-Westfalia.



Mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, que se encuentra en un viaje oficial en Washington, ha trasladado su pésame a su llegada a la Casa Blanca.



"Estoy impactada por los informes que me han llegado de los lugares que ahora están completamente bajo el agua", ha dicho Merkel a los medios según recoge 'Welt'.



"No sabemos el número todavía de víctimas y afectados, pero habrá muchos, algunos en el sótano de sus casas", ha añadido.



YA SON ONCE LOS MUERTOS EN BÉLGICA



Por otra parte, al menos once personas han muerto a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias en el este de Bélgica, que han provocado además la evacuación de campamentos de verano y de varios municipios, con la declaración del 'código rojo' en las provincias de Lieja, Luxemburgo y Namur.



En concreto, cinco personas han muerto en la localidad de Verviers, en la provincia de Lieja, donde además siguen desaparecidas tres personas que han volcado de un bote salvavidas y una niña de 15 años arrastrada por la corriente. Se ha establecido un toque de queda en la ciudad, mientras que varias tiendas han sido saqueadas.



Los reyes de los belgas Felipe y Matilde se han desplazado hasta Valkenburg, una de las ciudades más afectadas por las tormentas, para evaluar los daños provocados por las fuertes lluvias e inundaciones. También, han visitado la ciudad de Chaudfontaine, donde se han hallado dos cuerpos, indica 'Le Soir'.



Las autoridades belgas han indicado así que en el municipio de Limburgo, en Lieja, han tenido que ser evacuadas por el momento más de 3.000 personas y han alertado de que algunas calles siguen siendo "intransitables" e "inaccesibles".



Además, la alcaldesa, Christine Defraigne, ha pedido a los residentes de Lieja que viven cerca del río Mosa que abandonen sus hogares o se trasladen a pisos más altos, incluido el tejado de sus viviendas, según informaciones del diario 'Het Nieuwsblad'. Asimismo, Países Bajos ha desplegado militares en una zona fronteriza.