Venezuela.- El TUE desestima el recurso de Delcy Rodríguez y Cabello, entre otros, contra las sanciones de la UE

Da la razón al secretario general del CNE tras señalar que el Consejo no ha podido probar su papel en la deriva democrática en Venezuela



BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este miércoles el recurso presentado por varios líderes venezolanos, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodriguez y el dirigente 'chavista' Diosdado Cabello, contra las sanciones europeas que prohíben su entrada en el territorio comunitario y congelan sus bienes y activos en la UE.



En total, diez dirigentes venezolanos habían pedido al TUE la anulación de las restricciones europeas alegando que el Consejo incumplió la obligación de motivación, violó el principio de buena administración y vulneró sus derechos de defensa y su derecho a una tutela judicial efectiva. En el caso del 'número dos' del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también recurrió que se había violado su derecho de expresión.



En su fallo de este miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo ha desestimado todas las alegaciones presentadas, salvo una, tras proceder a un examen pormenorizado de la situación específica de cada uno de los recurrentes. Sí considera el recurso de Xavier Antonio Moreno Reyes, secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), al entender que el Consejo no ha demostrado el motivo por el que fue incluido en la lista negra.



Según el TUE, el Consejo no ha podido probar que fuera él quien aprobaba las decisiones del CNE que han sido objeto de sanciones. En consecuencia, ha declarado que el Consejo cometió un error de apreciación al incluirle en su lista individual y ha concluido que no puede ser considerado responsable de las decisiones del CNE que menoscabaron la democracia en Venezuela.