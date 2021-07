UE lanza la mayor iniciativa climática y se prepara para luchar

(Bloomberg) -- La Unión Europea presentó el miércoles una ambiciosa iniciativa climática para transformar cada rincón de su economía, y se prepara para años de duras negociaciones para convertirla en realidad.

Todas las industrias se verán obligadas a acelerar su alejamiento de los combustibles fósiles con el objetivo de reducir la contaminación para 2030 en al menos 55% con respecto a los niveles de 1990. Para lograrlo, el bloque incorporará nuevas industrias, como la del transporte marítimo, a lo que ya es el mercado de carbono más grande del mundo; prohibirá los automóviles nuevos con motor de combustión para 2035; impondrá nuevos costos a la calefacción doméstica sucia; y exigirá a la industria de la aviación emitir menos y pagar más.

El bloque busca posicionarse como un líder mundial en el aspecto climático, sin perjudicar su propia industria, por lo que también estableció un plan para gravar importaciones como el acero y el aluminio de países con reglas ambientales más permisivas. Con esto, corre el riesgo de avivar tensiones comerciales, ya que la UE tiene en la mira a Rusia, China y Estados Unidos.

Ya hay señales de descontento, tanto de miembros de la UE como de la industria.

“Nada de lo que presentamos hoy va a ser fácil. Va a ser tremendamente difícil”, dijo el vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. Pero señaló que la “amenaza existencial que es la crisis climática” requería medidas radicales. Él espera que las medidas sobre el transporte, los automóviles y la calefacción doméstica generen la mayoría de las quejas.

Los objetivos de la UE requieren alrededor de 1,2 billones de euros de inversión en energía limpia hasta 2030, según Bloomberg NEF.

“Esas medidas tendrán un gran impacto en la vida cotidiana de las familias y las empresas en toda Europa”, dijo Simone Tagliapietra, investigadora del centro de estudios Bruegel en Bruselas.

El impacto en el resto del mundo es más limitado. Europa ya representa una fracción del consumo total de combustibles fósiles y el continente parece estar a la vanguardia en políticas climáticas.

Es por eso que el bloque quiere introducir un gravamen sobre ciertas importaciones de países con normas climáticas menos estrictas. Con su largo período de introducción gradual, muchos expertos lo ven como un intento de la UE de obligar a otros a cambiar.

“La propuesta de hoy es solo el primer capítulo de la historia”, dijo Tagliapietra. “Veremos muchos desacuerdos y tensión durante los próximos dos o tres años. Europa se convertirá en un laboratorio global para una descarbonización profunda y el mundo tendrá la oportunidad de aprender cómo alcanzar los objetivos climáticos”.

Nota Original:EU Kicks Off Biggest Push Yet on Climate and Braces for a Fight

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.