Tom Brusse se enfrenta al puente de las emociones

14-07-2021 TOM BRUSSE.



Tom Brusse se ha enfrentado al puente de las emociones y lo cierto es que nos ha dejado muy sorprendidos porque se ha abierto como nunca y ha hablado de su vida con total sinceridad, quizás algo que siempre le habían pedido sus seres queridos y nunca había sido capaz.



El concursante de 'Supervivientes' comenzaba hablando del daño que le hizo a Melyssa: "Hace un año he traicionado a Melyssa por Sandra, siempre dio mucho por mí, ha hecho muchas cosas por mí y yo le he traído delante de millones de personas y no sabía qué hacía, ni en qué estaba pensando. Ella me lo daba todo, la dejé por Sandra porque ahí pensaba en mí, quería algo nuevo cuando a lo mejor no tenía que hacerlo de esa manera. Antes yo no traicionaba a nadie, pero allí no sé lo que me pasó, traicioné".



Y de Melyssa ha pasado directamente a Sandra: "He traicionado a Sandra también, no entiendo cuando una persona te da todo en vez de estar bien y darle todo, no, yo voy a mi bola y traiciono. No me lo puedo quitar de la cabeza. Ha sido muy duro, la he traicionado con Melyssa al volver de la isla y también hace poco le he sido infiel una segunda vez y no sé por qué, porque la amo tanto".



Tom no entiende por qué cuando tiene todo lo que muchos desearían, lo fastidia con su comportamiento: "No sé lo qué me pasa, le fui infiel una noche en Madrid y ha sido muy duro mentalmente. Se lo conté unos días después porque estaba fatal y ahora entiendo por qué estoy soltero, por mis infidelidades. Necesito cambiar esto, me he dado cuenta aquí, hay que ser bueno con la gente".



Por supuesto, no podían faltar en el puente de las emociones sus familiares, a los que asegura que ha hecho mucho daño: "He hecho mucho daño a mi familia, siempre he tenido la culpa de no estar tanto con mi madre después de que falleciese, salía siempre de fiesta, no estudiaba, no hacía caso. Nunca estaba con mi familia, siempre estaba con mis amigos... Y aquí me he dado cuenta de muchísimas cosas. No me siento orgulloso de mí mismo".



Tom Brusse ha terminado su puente de las emociones asegurando que: "Aquí me he dado cuenta que tengo que cambiar muchas cosas porque no soy feliz. Aquí he valorado todo, tengo que seguir así, tengo que ser bueno, tengo que estar con mi familia mucho, ser leal, no sé porqué no lo hice antes" y ha zanjado su ataque de sinceridad pidiendo perdón: "Quiero pedir perdón a toda mi familia, a Sandra, a mi hermana".