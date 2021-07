Restablecido el internet móvil en Cuba, pero sin acceso a redes sociales

Amplía con declaraciones de Díaz-Canel ///La Habana, 14 Jul 2021 (AFP) - El servicio de internet móvil empezó a restablecerse este miércoles en Cuba, después de tres días de interrupción tras las manifestaciones del domingo, pero era imposible acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles, constató la AFP.El acceso a Whatsapp, Facebook y Twitter, a través de las tecnologías 3G o 4G, seguía bloqueado, pero se podía entrar de manera inestable a la red. En la calle la gente lograba conectarse intermitentemente. Las redes sociales jugaron un papel movilizador el domingo en las primeras protestas, y han difundido mucha información, una parte desmentida por los medios estatales en la isla."Las redes sociales son totalmente agresivas, llamando al asesinato, llamado al linchamiento, al atentado de personas y en particular de personas identificadas como revolucionarias", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en una reunión reportada por el Noticiero Nacional de la Televisión.Añadió que "ese discurso que están tratando de montar (en las redes) de que el gobierno cubano está reprimiendo... es una total mentira y una calumnia", y las acusó que practicar el "terrorismo mediático".El martes, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una campaña en Twitter, a través de la etiqueta #SOSCuba, para incitar el malestar social en la isla.Washington llamó el martes al rápido restablecimiento de "todos los medios de comunicación, los digitales y los no digitales". "Cerrar el acceso a la tecnología, cerrar los canales de información, eso no hace nada para responder a las necesidades y legítimas aspiraciones del pueblo cubano", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.El miércoles, la calma reinaba en las calles de La Habana, pero la presencia policial y militar fue reforzada considerablemente en torno al Capitolio, sede del Parlamento, y otros puntos de la capital, constataron periodistas de la AFP.Cerca del Capitolio marcharon el domingo miles de cubanos al grito de "tenemos hambre" y "abajo la dictadura", y este miércoles estaban aparcados varios camiones y patrullas de la policía. Nuevas convocatorias a manifestarse en esa área circularon el martes en la redes sociales.Un hombre murió y más de un centenar de personas fueron detenidas durante las manifestaciones del domingo y el lunes contra el gobierno comunista, que niega "un estallido social" en medio de las críticas de Washington.ka/rd/cb/lp/lda -------------------------------------------------------------