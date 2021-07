Perú.- El exdiputado Hernando Cevallos será el próximo ministro de Sanidad si Castillo es proclamado vencedor

15-06-2021 El candidato presidencial peruano Pedro Castillo POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ RICARDO MOREIRA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La diputada de Perú Libre Betsy Chávez ha señalado al excongresista Hernando Cevallos como próximo ministro de Sanidad en un por ahora hipotético Gobierno de Pedro Castillo tras reunirse con el candidato presidencial a puerta cerrada.



"Tengo la satisfacción de traer algunos nombres que es básicamente el tema de salud. Sí, Hernando Cevallos", ha confirmado a su salida del encuentro durante una rueda de prensa, según la emisora RPP.



Así, ha indicado que la candidata a la Vicepresidencia, Dina Boluarte, estará al frente del equipo encargado de gestionar el traspaso de poder entre administraciones. Sin embargo, ha afirmado que aún no se ha configurado la lista para elegir al presidente de la Mesa Directiva del Congreso.



Castillo y Perú Libre se encuentran aún a la espera de que la entidad electoral del país confirme al ganador de las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta se celebró a principios de junio.



El candidato se hizo con un 50,1 por ciento de los votos frente al 49,8 por ciento de los apoyos recibidos por la candidata Keiko Fujimori, que ha pedido la anulación de actas por presunto fraude.



No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones todavía no ha proclamado los resultados oficiales a la espera de que se resuelvan todos los recursos presentados por Fuerza Popular, formación de Fujimori, si bien se espera que el vencedor sea anunciado este mes.



Fujimori, por su parte, insiste en pedir una auditoría internacional por considerar que se produjeron irregularidades. La Misión de Observación de la Organización de Estados Americano (OEA) ha expresado, mediante comunicados, que las acciones de anulación presentadas y las apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), "se han realizado con apego a la ley y a los reglamentos vigentes".